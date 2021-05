Slovenských hokejistov pred záverom prípravy na MS preveria Česi, podľa Straku musíme hrať lepšie ako proti Nemcom

Nové tváre

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti majú pred sebou ešte dva týždne do začiatku majstrovstiev sveta v Lotyšsku. Absolvovali už šesť z ôsmich prípravných zápasov, všetky bez výnimky v domácom - piešťanskom prostredí a iba raz prehrali. Lotyšom na úvod podľahli 1:2 po predĺžení.Počas najbližších dvoch dní ich čakajú posledné dva a proti najťažšiemu súperovi na jeho ľade. Zverenci trénera Craiga Ramsayho vo štvrtok 6. mája a v piatok 7. mája nastúpia v Prahe proti výberu Česka."Sme radi, že budeme hrať proti Čechom. Bude to veľmi kvalitný súper, v tejto fáze takého potrebujeme. Aktuálne sa sústredíme najmä na to, aby sme sa zladili. Vždy je však fajn zvíťaziť," uviedol pred výjazdom do Prahy Michal Handzuš , jeden z asistentov hlavného trénera SR.Informoval tiež, že nové tváre v tíme - obrancovia Martin Gernát a Mislav Rosandič - zasiahnu už do prvého stretnutia s Čechmi. "Všetci hráči sú zdraví, okrem Miša Krištofa. Nemá to však z duelu proti Rakúšanom. Potrebuje sa trochu doliečiť, na prvý duel v Prahe pravdepodobne nenastúpi,"Obranca Martin Gernát ako nový český šampión s Třincom má 28 rokov a v slovenskej defenzíve je aktuálne tretí najskúsenejší. Navyše má za sebou sezónu, v ktorej sa so 41 bodmi (13 gólov a 28 asistencií) stal suverénne najproduktívnejším bekom českej extraligy. V play-off pridal ďalších sedem bodov (1+6)."Výkony z klubu by som chcel preniesť do národného tímu. Mám za sebou najlepšiu sezónu v seniorskom hokeji. V tíme je dosť mladíkov, veľmi rád im pomôžem. V tomto reprezentačnom výbere sa popasujem s akoukoľvek úlohou, akú dostanem. Česi majú veľkú kvalitu. Budú to náročné dve stretnutia," povedal Gernát pred duelmi v Prahe.Česi dosiaľ odohrali v príprave na MS 2021 štyri zápasy s dvoma súpermi a všetky boli víťazné. Rakúšanov zdolali 5:0 a 7:2 a s Nemcami si poradili 4:1 a 5:4. V českom tíme pre svetový šampionát by mali byť aj ôsmi hráči z NHL, ešte tam však logicky nefigurujú, keďže základná časť severoamerickej profiligy sa stále hrá.Základ tímu, ktorý nastúpi proti Slovákom, budú tvoriť hráči z domácej najvyššej súťaže, KHL a fínskej Liigy. Podľa českých médií by sa práve vo štvrtok mal k mužstvu trénera Filipa Pešána pridať aj čerstvý víťaz Gagarinovho pohára v KHL s Avangardom Omsk brankár Šimon Hrubec. Jednotkou pre prvý zápas so Slovenskom by však mal byť Roman Will z tímu Traktor Čeľabinsk. Elitný český útok vytvoria Hynek Zohorna (Chabarovsk), Rudolf Červený (Lahti) a talentovaný mladík Matěj Blümel (Pardubice)."Videl som časť zápasov Slovákov proti Nemcom. Výborne korčuľovali, boli silní na puku. Takže nás čakajú náročné zápasy. Určite potrebujeme zahrať lepšie ako nedávno proti Nemcom. Verím, že s novými hráčmi v tíme aj budeme lepší a ukážeme, čo vieme," povedal asistent trénera českého tímu Martin Straka na webe hokej.cz.Štvrtkový zápas Česko - Slovensko sa v pražskej O2 Aréne začne o 17.10 h. Odveta príde na rad v piatok na rovnakom mieste o 20.20 h.