Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 28.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Henrieta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

28. novembra 2025

Slovan Bratislava zdolal Rayo Vallecano 2:1 a má prvé tri body


Tagy: Slovana Bratislava

Hostia začali veľmi dobre, keď Gumbau už po 14 sekundách vydarenou strelou zamestnal Takáča, ale ten bol pripravený a výborným zákrokom vytesnil loptu na roh.



Zdieľať
Slovan Bratislava zdolal Rayo Vallecano 2:1 a má prvé tri body

Futbalisti Slovana Bratislava získali prvé víťazstvo v ligovej fáze Konferenčnej Ligy 2025/26. Na domácim ihrisku na Tehelnom Poli zdolali španielske Rayo Vallecano 2:1, keď po polčase prehrávali 0:1.

„Belasí“ po zmene strán otočili skóre po góloch Gurama Kašiu a Alasanu Yirajanga a v závere zápasu odolali tlaku hostí. Na konto si tak napokon vôbec prvé body v súťaži.

Hráči Slovana sa ešte tento rok stretnú v ligovej fáze 11. decembra so Škendijou Tetovo v Severnom Macedónsku a 18. decembra privítajú vo svojom poslednom zápase švédsky BK Häcken.

Konferenčná liga 4. kolo:

Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2:1 (0:1)

Góly: 49. Kašia, 52. Yirajang - 24. Perez. Rozhodcovia: Visser – Wyns, Nijssen (Bel.), ŽK: Bajrič, Ignatenko, Mak, Pokorný, Tolič – Palazon, Gumbau, Ciss, Valentin, Batalla, 16.500 divákov.

Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Pokorný, Ignatenko – Mak (79. Tolič), Weiss (83. Ibrahim), Marcelli (90. Savvidis) – Šporar (46. Yirajang)

Rayo Vallecano: Batalla – Balliu (32. Raiu), Lejeune, Vertrouwd (83. Camello), Espino – Palazon (57. Alvaro Garcia), Ciss (57. Valentin), Gumbau (46. Lopez) – De Frutos, Alemao, Perez

Hostia začali veľmi dobre, keď Gumbau už po 14 sekundách vydarenou strelou zamestnal Takáča, ale ten bol pripravený a výborným zákrokom vytesnil loptu na roh. Onedlho napriahol z pravej strany aj De Frutos, ale mieril vedľa. Po úvodnom tlaku Španielov mal Slovan dobrý úsek a tešil sa aj z gólu, ale zakončenie Šporara po akcii Weissa neplatilo pre postavenie mimo hry. Potom sa už tešili hráči Raya, keď strelu Pereza jemne tečoval Wimmer a Takáč nemal šancu - 0:1. Do konca polčasu ešte zohriala uzimených divákov strela Ratiua a na druhej strane hlavičkový pokus Kašiu po rohovom kope. Stopér Slovana sa potom blysol čistým zákrokom po úniku Alemaa.

Po prestávke vybehol na trávnik Yirajang, ktorý nahradil zraneného Šporara a toto vynútené striedanie trénerovi Weissovi vyšlo. Najskôr však v 49. minúte po prihrávke jeho syna na Kašiu Slovan vyrovnal, keď gruzínsky stopér poslal loptu pravačkou k vzdialenejšej žrdi. Už o tri minúty neskôr vyrobila obrana Vallecana fatálnu chybu, keď si nerozumeli Lejeune a brankár Batalla. Ich rozohrávku vystihol Marcelli, poslal spätnú prihrávku na gambijského legionára a ten nemal problém poslať loptu do odkrytej brány - 2:1. Hostia onedlho mohli vyrovnať, ale vo veľkej šanci zlyhal Alemao. Nepresne mieril na druhej strane aj Ignatenko. V závere mali hráči Raya tlak, Lejeune poslal loptu v nadstavenom čase hlavou do žrde, ale na Slovan si už víťazstvo nenechal vziať.

hlas po zápase /zdroj: TASR a JOJ Plus/:

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Sme radi, že sme zvíťazili po takom období, kedy nebolo všetko v poriadku. Povedal som hráčom, aby hrali tak, nech sú na seba hrdí. Išli na 120 percent s vynikajúcim súperom, mali sme aj šťastie. Ale to aj oni. Som rád za klub i za hráčov a za nás všetkým. Víťazstvo venujem ľuďom na tribúnach, boli fantastickí. Po dlhom čase som mal radosť z futbalu.“

Peter Pokorný, hráč Slovana: „Mám veľkú radosť. Zaslúžili sme si to všetci, celý klub. Máme ešte dva zápasy, stále máme o čo bojovať. Po polčase sme si povedali, že musíme byť aktívni.“

Guram Kašia, obranca a autor prvého gólu Slovana: „Výhra chutí dobre. Potrebovali sme toto víťazstvo, opäť začíname dýchať. Bol to úžasný zápas a skvelý deň pre našich fanúšikov. Užili sme si ho. Takéto góly sem-tam dávam, som rád, že som skóroval a pomohol k víťazstvu. Je to ten najlepší pocit, aký môže byť.“


Tagy: Slovana Bratislava
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pokorný využil šancu: „Všetci sme sa zaslúžili o víťazstvo“
<< predchádzajúci článok
NHL: New Jersey vyhralo nad St. Louis 3:2 pp, rozhodol Nemec

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 