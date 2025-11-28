|
Piatok 28.11.2025
Úvodná strana
28. novembra 2025
Pokorný využil šancu: „Všetci sme sa zaslúžili o víťazstvo“
Pokorný odohral vo štvrtok celých 90 minút, predtým v troch zápasoch v európskej súťaži neodohral ani minútu.
Zdieľať
Tesne po žrebe ligovej fázy Konferenčnej ligy 2025/2026 mali futbalisti i fanúšikovia Slovana Bratislava jasnú predstavu o tom, s ktorými súpermi by mohli získať body. Po troch kolách nemali na konte ani jeden a proti Rayu Vallecano im papierové predpoklady dávali najmenšie šance. Futbal je však nevyspytateľný a „belasým“ ukázal štvrtkový večer vľúdnejšiu tvár.
Španielske Vallecano bolo pred týmto zápasom po troch kolách bez prehry a víťazstvom na Tehelnom poli by urobilo výrazný krok k postupu. Hráči slovenského majstra však podali veľmi kompaktný výkon na každom poste aj napriek zraneniam opôr a účastníka La Ligy dokonale zaskočili. „Moje pocity sú radostné, zaslúžili sme sa o víťazstvo všetci, celý klub. Takže sme šťastní za prvé body a ideme ďalej,“ uviedol stredopoliar Peter Pokorný.
Dvadsaťštyriročný futbalista sledoval v prvom polčase aktivitu Španielov, no tej postupne „belasí“ otupovali hrany a hoci gólom Pereza viedlo Rayo po 45 minútach 1:0, po prestávke priniesli víťazstvo domácim zásahy Gurama Kašiu a Alasana Yirajanga. „Po polčase sme si povedali, že musíme zostať aktívni, lebo podľa mňa bolo vidieť, že keď sme ich napádali o niečo vyššie, tak s tým mali problém. Hrali sme dôrazne po celom ihrisku a vychádzalo nám to. Dali sme z toho dva góly a potom už sme to našťastie dobojovali do konca,“ pokračoval Pokorný.
Slovanisti tak majú na konte prvé tri body a pred zápasmi v Skopje so Škëndijou a doma s Häckenom živia šancu na postup. V predchádzajúcich dueloch so Štrasburgom, Alkmaarom a Kuopiom prehrali. „Taký je futbal, do tejto situácie sme sa dostali sami. Ale ešte máme dva zápasy a stále je o čo bojovať. Takže ideme ďalej a pozeráme sa dopredu. Nebudú to ľahké zápasy, možno si ľudia budú myslieť, že my budeme favoriti v tejto Konferenčnej lige. Musíme však bojovať, musíme hrať všetci spolu ako tím, lebo to sme s Vallecanom ukázali. Boli sme všetci spolu silnejší ako keď hrá každý sám za seba.“
Pokorný odohral vo štvrtok celých 90 minút, predtým v troch zápasoch v európskej súťaži neodohral ani minútu. Aj on sa trénerovi Weissovi odvďačil spoľahlivým výkonom. „Mal som predtým menšie zranenie, potom som do tých troch zápasov nenaskočil. Je to frustrujúce pre každého hráča, keď je súčasťou tímu a nemá minúty. Ale ja som si na príležitosť počkal a snažil som sa to vždy využiť naplno. To je futbal, to sú rozhodnutia trénera vždy to treba rešpektovať. A ja keď sa dostanem na ihrisko, tak snažím sa odovzdať maximum.“
