Pondelok 15.12.2025
Meniny má Ivica
Archív správ
Denník - Správy
14. decembra 2025
Slovan Bratislava zdolal Žilinu 3:2 a bude zimovať na čele
Skóre stretnutia otvoril už v piatej minúte Marko Tolič, ktorý skóroval hlavou pri rohovom kope Sandra Cruza.
Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v nedeľnom zápase 18. kola Niké ligy nad Žilinou 3:2. Úradujúci majster tak uzavrel kalendárny rok na prvom mieste tabuľky, o bod pred Dunajskou Stredou. Žilina je štvrtá s mankom jedného bodu na Trnavu.
Skóre stretnutia otvoril už v piatej minúte Marko Tolič, ktorý skóroval hlavou pri rohovom kope Sandra Cruza. Chorvátsky stredopoliar sa postaral aj o druhý gól do šatne, keď pri postrannej čiare vzal loptu Filipovi Kašovi a v šestnástke si poradil s ním, Jánom Minárikom a aj brankárom Ľubomírom Belkom. Po prestávke poslal center Kevina Wimmera do bránky hlavou Cesar Blackman. Na jeho gól odpovedal presným zásahom z bezprostrednej blízkosti Marko Roginič a kontaktný pridal Regö Szánthó, no nadstavený čas si už domáca obrana pred ofenzívnou snahou „šošonov“ postrážila.
sumár - 18. kolo Niké ligy:
ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 3:2 (2:0)
Góly: 5. a 45.+1. Tolič, 53. Blackman - 58. Roginič, 89. Szánthó. Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Poláček, ŽK: Mak - Roginič
Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Pokorný), Ignatenko, Cruz - Marcelli (83. Barseghjan), Tolič (90.+1. Lichý), Weiss (62. Mak)
Žilina: Belko - Paličšák, Kaša (74. Hranica), Minárik - Kopásek, Škvarka (64. Ďatko), Adang (64. Bzdyl), Bari (74. Szánthó) - Faško, Roginič, Iľko (81. Prokop)
