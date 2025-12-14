Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

14. decembra 2025

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa stal víťazom majstrovstiev štyroch krajín


Tagy: Adam Hagara

V súťaži žien bola najlepšou zo Sloveniek Vanesa Šelmeková na 5. mieste s výkonom 139,56.



Zdieľať
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa stal víťazom majstrovstiev štyroch krajín

Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa stal víťazom majstrovstiev štyroch krajín v Prešove, ktoré plnili úlohu národného šampionátu pre štáty Vyšehradskej štvorky. Dokopy nazbieral za krátky program a voľnú jazdu 226,70 b a zdolal druhého reprezentanta Poľska Vladimira Samoilova (206,94) a tretieho Čecha Georgija Reštenka (204,66).


V súťaži žien bola najlepšou zo Sloveniek Vanesa Šelmeková na 5. mieste s výkonom 139,56. Zvíťazila Poľka Jekaterina Kurakovová za 166,63 b. V súťažiach športových dvojíc a tancov na ľade Slovensko nemalo zastúpenie.

Majstrovstvá štyroch krajín v Prešove 2025:

muži: 1. Adam Hagara (SR) 226,70 b., 2. Vladimir Samoilov (Poľ.) 206,94, 3. Georgij Reštenko (ČR) 204,66,... 9. Jozef Čurma (SR) 140,82

ženy: 1. Jekaterina Kurakovová (Poľ.) 166,63 b., 2. Barbora Vránková 163,73, 3. Michaela Vrašťáková (obe ČR) 151,53,... 5. Vanesa Šelmeková (SR) 139,56, Terézia Pócsová 129,48, 22. Simona Koleňáková 98,80, 23. Andrea Bačová (všetky SR) 97,07

športové dvojice: 1. Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko (Maď.) 213,77, 2. Anna Valesiová, Martin Bidař (ČR) 175,78, 3. Julia Ščetininová, Michal Wozniak (Poľ.) 170,37

tance na ľade: 1. Kateřina Mrázková, Daniel Mrázek 196,70, 2. Natálie Táschlerová, Filip Táschler (všetci ČR) 186,03, 3. Marija Ignatevová, Danijil Semko (Maď.) 179,77


Tagy: Adam Hagara
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovan Bratislava zdolal Žilinu 3:2 a bude zimovať na čele
<< predchádzajúci článok
Robinsonová vyhrala super-G v St. Moritzi, Vonnová skončila štvrtá a Shiffrinová preteky nedokončila – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 