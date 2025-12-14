|
Pondelok 15.12.2025
Meniny má Ivica
|Denník - Správy
14. decembra 2025
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa stal víťazom majstrovstiev štyroch krajín
V súťaži žien bola najlepšou zo Sloveniek Vanesa Šelmeková na 5. mieste s výkonom 139,56.
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa stal víťazom majstrovstiev štyroch krajín v Prešove, ktoré plnili úlohu národného šampionátu pre štáty Vyšehradskej štvorky. Dokopy nazbieral za krátky program a voľnú jazdu 226,70 b a zdolal druhého reprezentanta Poľska Vladimira Samoilova (206,94) a tretieho Čecha Georgija Reštenka (204,66).
V súťaži žien bola najlepšou zo Sloveniek Vanesa Šelmeková na 5. mieste s výkonom 139,56. Zvíťazila Poľka Jekaterina Kurakovová za 166,63 b. V súťažiach športových dvojíc a tancov na ľade Slovensko nemalo zastúpenie.
Majstrovstvá štyroch krajín v Prešove 2025:
muži: 1. Adam Hagara (SR) 226,70 b., 2. Vladimir Samoilov (Poľ.) 206,94, 3. Georgij Reštenko (ČR) 204,66,... 9. Jozef Čurma (SR) 140,82
ženy: 1. Jekaterina Kurakovová (Poľ.) 166,63 b., 2. Barbora Vránková 163,73, 3. Michaela Vrašťáková (obe ČR) 151,53,... 5. Vanesa Šelmeková (SR) 139,56, Terézia Pócsová 129,48, 22. Simona Koleňáková 98,80, 23. Andrea Bačová (všetky SR) 97,07
športové dvojice: 1. Maria Pavlovová, Alexej Sviatčenko (Maď.) 213,77, 2. Anna Valesiová, Martin Bidař (ČR) 175,78, 3. Julia Ščetininová, Michal Wozniak (Poľ.) 170,37
tance na ľade: 1. Kateřina Mrázková, Daniel Mrázek 196,70, 2. Natálie Táschlerová, Filip Táschler (všetci ČR) 186,03, 3. Marija Ignatevová, Danijil Semko (Maď.) 179,77
