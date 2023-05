Slovan Bratislava znova obhájil majstrovský titul a zaznamenal historický zápis

Piatykrát v rade

Šiesty ligový triumf

Fortunaligová tabuľka

14.5.2023 (SITA.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava využili hneď prvú príležitosť potvrdiť ďalšiu úspešnú obhajobu celkového prvenstva v najvyššej slovenskej súťaži, v sobotňajšom zápase predposledného kola sezóny 2022/2023 zvíťazili v Banskej Bystrici 2:1 a v predstihu si zabezpečili piaty majstrovský titul za sebou.„Belasí" ako prvý klub v ére samostatného Slovenska ovládli domácu ligu päťkrát v rade, celkovo je to ich 29. titul v 104-ročnej histórii.Srbský útočník Aleksandar Čavrič strelil oba góly Slovana v sobotňajšom dueli 9. kola nadstavbovej časti, v 12. minúte otvoril skóre a v 61. minúte pridal druhý gól z pokutového kopu.Domáci David Depetris v 89. minúte už len skorigoval prehru Banskobystričanov, ktorí nevyužili šancu dostať sa na štvrté miesto v tabuľke pred Podbrezovú a zabojovať o bronzovú pozíciu.Tú obhájil Spartak Trnava triumfom 3:0 práve v Podbrezovej, v tabuľke má pred ňou už nedostihnuteľný päťbodový náskok.Slovan Bratislava dosiahol šiesty ligový triumf za sebou a pred záverečným kolom ročníka má na čele skupiny o titul päťbodový náskok pred Dunajskou Stredou. Hráčom zo Žitného ostrova už nepomohlo ani víťazstvo 1:0 v Žiline a obsadia druhú priečku.„Pocity sú uspokojivé. Som unavený, ale šťastný, že sme to zvládli. Málokto nám veril pred zápasom s Dunajskou Stredou doma, ale zvládli sme tento duel a dalo nám to šancu ligu zvrátiť. Som rád, že som bol prorok a nebude sa rozhodovať v poslednom kole. Zvládli sme to skôr. Klobúk dolu pred mužstvom, vyhrali sme prakticky všetky posledné zápasy a zaslúžene získali titul. V ťažkých chvíľach sa ukázala skúsenosť mužstva, jeho kvalita i to, že niektorí hráči ťahali neuveriteľnú sezónu. Odohrali dvakrát toľko zápasov než ostatné mužstvá, navyše, s ťažkými súpermi," povedal po stretnutí v Banskej Bystrici tréner „belasých" Vladimír Weiss starší , citoval ho oficiálny web Dukly.Bývalý tréner slovenskej reprezentácie naznačil, že po skončení sezóny nastanú v kádri čerstvého šampióna zmeny.„Niektorí hráči sú tu nenahraditeľní. Niektorí však budú musieť odísť, pretože nespĺňajú kritériá, ktoré Slovan má. Musíme byť v lete veľmi obozretní a rozumní v transferovej politike a priniesť ku skúseným hráčom aj mladých, ktorí budú budúcnosťou Slovana. Stále vyhrávať totiž nie je ľahké," skonštatoval Weiss.Jeho zverenci sa v júli predstavia v 1. kole kvalifikácie o postup do skupinovej časti Ligy majstrov 2023/2024, meno súpera im určí žreb 20. júna. Prvý zápas sa odohrá 11./12. júla a odveta 18./19. júla.Po sobote je rozhodnuté aj o šiestej priečke v konečnej fortunaligovej tabuľke pre MŠK Žilina, ktorý stráca päť bodov na štvrtú Podrezovú aj piatu Banskú Bystricu.MFK Ružomberok po vlaňajšom druhom mieste tentoraz skončí až siedmy, v sobotu zdolal desiaty MFK Zemplín Michalovce 2:0.Michalovce majú dvojbodový náskok pred Zlatými Moravcami, ktoré by v prípade zotrvania na 11. pozícii bojovali o udržanie sa medzi elitou. MFK Skalica zvíťazil nad už zostupujúcim Liptovským Mikulášom 4:0 a dostal sa o bod pred AS Trenčín na 8. miesto.