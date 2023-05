MS v hokeji 2023: Slováci po roku proti Kanade, Rosandič: Cestou je obetavá hra

Slovenskí hokejisti nastúpia v pondelok o 15.20 SELČ proti Kanade s cieľom prekvapiť favorizovaného súpera, nadviazať na hru v defenzíve zo zápasu s Lotyšskom a získať cenné body. V pozícii favorita bude zámorský tím, výhodou slovenského by mohol byť deň oddychu. Podľa obrancu Mislava Rosandiča môžu Slováci iba prekvapiť.



Súperi nastúpia proti sebe takmer na deň presne po roku. V pondelok 16. mája 2022 sa v helsinskej Ice Hall zrodilo víťazstvo Kanady 5:1, ktoré bolo uprostred trojzápasovej série slovenských prehier. V následných troch dueloch v závere základnej skupiny Slováci zabodovali naplno a do štvrťfinále postúpili zo štvrtého miesta. Bol pri tom aj útočník Pavol Regenda, ktorý nechýba ani v Rige: "Vieme, čo nás čaká a aký je to súper."



Slováci odštartovali turnaj dvoma zápasmi v dvoch dňoch a pred náročným duelom s Kanadou si uvedomovali dôležitosť regenerácie. "My si musíme teraz dobre oddýchnuť. Máme deň voľna a musíme ho využiť najlepšie ako sa dá," poznamenal Regenda.



Na prebiehajúcom šampionáte v Rige majú Slováci po dvoch zápasoch tri body za sobotňajšie víťazstvo nad Lotyšskom 2:1. Kanaďania vo svojom úvodnom stretnutí zdolali tohto súpera presvedčivo 6:0 a proti Slovákom nastúpia deň po zápase proti Slovinsku. "V zápase s Lotyšmi sme ukázali, že vieme hrať dobre v defenzíve a obetavo. To bude cesta aj proti papierovo silnejšiemu súperovi. Môžeme si hovoriť čo chceme, kvalita je na ich strane. My môžeme iba prekvapiť," poznamenal obranca Mislav Rosandič.



Tréner SR Craig Ramsay naznačil po zápase s Lotyšskom zmenu na brankárskom poste, takže šampionátový debut by mal absolvovať jeden z dvojice Samuel Hlavaj - Dominik Riečický. Pravdepodobnejší je štart prvého menovaného, ktorý bol v oboch doterajších zápasoch v pozícii dvojky. Proti Kanade by mal hrať aj obranca Šimon Nemec, ktorý sa v sobotu pripojil k tímu zo zámoria.

Kanaďania sú proti Slovensku favorit. Zdolali ho nielen v predošlom vzájomnom zápase na MS 2023, ale aj na šampionáte v Košiciach 2019 (5:4). Zatiaľ posledné slovenské víťazstvo nad týmto súperom na MS je zo štvrťfinále 2012 (4:3).



V Rige pôjde o 17. súboj Slovenska a Kanady na MS. Tímy doteraz odohrali celkovo 53 vzájomných duelov, Slováci sa v 23 tešili z víťazstva. V štyroch sa zrodila remíza a 26 vyznelo pre súpera. Celkové skóre hovorí v prospech Slovákov 167:161.

B-skupina MS





pondelok 15. mája, 15.20 SELČ



SLOVENSKO - Kanada /Riga aréna, Riga/



predpokladaná zostava SR: Hlavaj - Kňažko, Koch, Grman, Ivan, Rosandič, Jánošík, Gajdoš, Nemec - Pánik, Hrivík, Kelemen - Hudáček, Sukeľ, Cehlárik - Chromiak, Tamáši, Regenda - Lantoši, Čacho, Okuliar