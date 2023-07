Slovan Bratislava zvíťazil nad Mostarom, podľa Pauscheka gól padol ako blesk z jasného neba (video)

Náročný a behavý zápas

Ďalší možní súperi Slovana

26.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava urobil prvý krok k postupu do 3. kvalifikačného kolakeď v utorňajšom úvodnom zápase 2. kola na pôde HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny zvíťazil 1:0.O jediný gól sa postaral Sharani Zuberu z africkej Ghany, ktorý v 53. minúte skóroval hlavou po centri Brazílčana Lucasa Lovata z priameho kopu. Odveta je na programe v utorok 1. augusta o 20.30 h na bratislavskom Tehelnom poli.Vyrovnané utorňajšie stretnutie ešte sťažilo hráčom počasie. "Bolo to extrémne ťažké, som úplne hotový. Bol to náročný a behavý zápas, v ktorom sa veľa bránilo. Navyše, bolo dusno, takže sily rýchlo ubúdali. Som veľmi šťastný, že sme to zvládli. Smerom dopredu sme toho veľa nemali a gól padol ako blesk z jasného neba," uviedol obranca "belasých" Lukáš Pauschek pre klubovú televíziu.Dvadsaťtriročný útočník Zuberu sa dočkal prvého súťažného gólu v 18. zápase v drese A-mužstva Slovana Bratislava, v klube pôsobí od februára tohto roka."Tréner zaradil Sharaniho, aby tam zabiehal. Má fantastický výskok aj hlavičku, ktorou napokon skóroval. Je to super a gól si zaslúžil," zhodnotil 30-ročný Pauschek výkon afrického futbalistu, ktorý hrával v najvyššej slovenskej súťaži aj za Dunajskú Stredu a Michalovce.Slovan Bratislava a Zrinjski Mostar sa stretli aj v minulej sezóne. V play-off Európskej konferenčnej ligy Slovan po prehre 0:1 vonku doma zvíťazil 2:1 po predĺžení a v následnom jedenástkovom rozstrele si vybojoval postup do skupinovej časti.V osemfinále play-off ho vyradil švajčiarsky FC Bazilej . Oba zápasy sa skončili remízou 2:2 a Bazilej v odvete postúpil po jedenástkovom rozstrele (4:1). Bola to prvá účasť slovenského mužstva v jarnej vyraďovačke niektorého z európskych pohárov po 17 rokoch.Ak Slovan prenikne cez Mostar do 3. kvalifikačného kola Ligy majstrov, vyzve v ňom moldavský FC Šeriff Tiraspoľ alebo izraelský FC Maccabi Haifa. V prvom súboji nastúpi doma 8. alebo 9. augusta a odveta bude 15. alebo 16. augusta u súpera.Ak Slovan neprejde cez Mostar, "presunie sa" do 3. kvalifikačného kola Európskej ligy a v ňom si zmeria sily s islandským Breidablikom alebo dánskym FC Kodaň so slovenským obrancom Denisom Vavrom. Prvý duel odohrá doma 10. augusta a odvetu 17. augusta u súpera.