Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cecília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

22. novembra 2025

Slovan Bratislava zvíťazil v 15. kole v Skalici 1:0 gólom Šporara - sumár



Šance mal aj Slovan, ale diváci na Záhorí napokon videli iba jediný gól.



Zdieľať
Slovan Bratislava zvíťazil v 15. kole v Skalici 1:0 gólom Šporara - sumár

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 15. kole Niké ligy na ihrisku Skalice 1:0 a ideálne sa tak naladili na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige s Rayom Vallecanom. O troch bodoch pre úradujúceho majstra rozhodla presná hlavička Andraža Šporara v 41. minúte.


Slovinský útočník sa presadil po rohovom kope Róberta Maka. Skaličania mohli po prestávke vyrovnať, dvakrát sa v nebezpečnej situácii ocitol Erik Daniel, ale netrafil. Šance mal aj Slovan, ale diváci na Záhorí napokon videli iba jediný gól.

Niké liga - 15. kolo:

MFK Skalica - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)

Gól: 41. Šporar. Rozhodcovia: Gemzický – Vorel, Vitko, ŽK: Cruz, 1027 divákov.

Skalica: Junas – Suľa, Guinari, Šuver, Černek – Bariš, Mášik (87. Švec) – Daniel, Pudhorocký (69. Ravas), Seitz (60. Smejkal) – Morong (69. Fábry)

Slovan: Takáč – Mustafič, Bajrič, Wimmer, Cruz (46. Fogning) – Ibrahim (77. Pokorný), Ignatenko, Gajdoš – Ofori (73. Marcelli), Šporar (82. Savvidis), Mak (73. Yirajang)


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
F1: Hamilton skončil prvýkrát v kariére v kvalifikácii posledný
<< predchádzajúci článok
Nemeckí fanúšikovia pokračujú v protestoch proti novým opatreniam

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 