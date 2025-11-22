|
22. novembra 2025
F1: Hamilton skončil prvýkrát v kariére v kvalifikácii posledný
Hamilton doplatil na divoký záver prvej časti kvalifikácie, keď sa viacerí jazdci postarali na trati o žlté vlajky a nemohol tak dokončiť svoje ostré kolo.
Výsledkové trápenie sedemnásobného majstra sveta seriálu F1 Lewisa Hamiltona vo farbách Ferrari pokračuje. V upršanej kvalifikácii na Veľkú cenu Las Vegas skončil Brit na poslednom 20. mieste, čo je jeho najhorší výsledok v 19-ročnej kariére v F1.
Hamilton doplatil na divoký záver prvej časti kvalifikácie, keď sa viacerí jazdci postarali na trati o žlté vlajky a nemohol tak dokončiť svoje ostré kolo. Po predčasnom konci na nedávnej Veľkej cene Brazílie tak zažil 40-ročný Brit ďalší trpký moment, nikdy totiž neštartoval v „riadnych“ pretekoch z poslednej priečky.
„Nemám slov. Nebolo to dostatočne dobré, nemal som teplotu v pneumatikách, monopost bol veľmi nedotáčavý a myslím si, že jedna z mojich predných bŕzd bola zablokovaná. V zákrutách som sa preto trápil. Je to frustrujúce, pretože z toho mohol byť skvelý deň, ale napokon bol najhorší. Horšie, ako teraz, to už ani nemôže byť,“ cituje BBC Hamiltona po sobotňajšej kvalifikácii.
