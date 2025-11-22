Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cecília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport    F1

22. novembra 2025

F1: Hamilton skončil prvýkrát v kariére v kvalifikácii posledný



Hamilton doplatil na divoký záver prvej časti kvalifikácie, keď sa viacerí jazdci postarali na trati o žlté vlajky a nemohol tak dokončiť svoje ostré kolo.



Zdieľať
F1: Hamilton skončil prvýkrát v kariére v kvalifikácii posledný

Výsledkové trápenie sedemnásobného majstra sveta seriálu F1 Lewisa Hamiltona vo farbách Ferrari pokračuje. V upršanej kvalifikácii na Veľkú cenu Las Vegas skončil Brit na poslednom 20. mieste, čo je jeho najhorší výsledok v 19-ročnej kariére v F1.


Hamilton doplatil na divoký záver prvej časti kvalifikácie, keď sa viacerí jazdci postarali na trati o žlté vlajky a nemohol tak dokončiť svoje ostré kolo. Po predčasnom konci na nedávnej Veľkej cene Brazílie tak zažil 40-ročný Brit ďalší trpký moment, nikdy totiž neštartoval v „riadnych“ pretekoch z poslednej priečky.

„Nemám slov. Nebolo to dostatočne dobré, nemal som teplotu v pneumatikách, monopost bol veľmi nedotáčavý a myslím si, že jedna z mojich predných bŕzd bola zablokovaná. V zákrutách som sa preto trápil. Je to frustrujúce, pretože z toho mohol byť skvelý deň, ale napokon bol najhorší. Horšie, ako teraz, to už ani nemôže byť,“ cituje BBC Hamiltona po sobotňajšej kvalifikácii.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovan Bratislava zvíťazil v 15. kole v Skalici 1:0 gólom Šporara - sumár

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 