Slovan Bratislava zvíťazil v Zlatých Moravciach a spečatil obhajobu titulu

"Belasí" majú pred druhou Dunajskou Stredou , ktorá o hodinu neskôr ako Slovan nastúpil na pôde Trenčína , sedembodový náskok. Slovanu sa podarilo získať domáci ligový titul tretíkrát za sebou. Ligová sezóna na Slovensku sa skončí počas nasledujúceho víkendu.

15.5.2021 (Webnoviny.sk) -Vlani klub k obhajobe titulu priviedol tréner Ján Kozák ml. , ktorého v tomto ročníku nahradil v septembri 2020 Slovinec Darko Milanič . Toho v úvode aktuálneho týždňa zase vystriedal Vladimír Weiss starší a hneď v prvom súboji na lavičke sa teší z titulu."Veľmi sa z toho teším. Po 25 rokoch sme opäť získali tri tituly po sebe. Je to obrovský úspech. Posledný krok bol najťažší, ale som rád, že sme to dotiahli do úspešného konca. V tomto súboji bol výkon o poznanie lepší ako v predchádzajúcich dueloch," povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší podľa RTVS.Slovan o svojom sobotňajšom triumfe rozhodol už v prvom polčase dvoma gólmi 20-ročného útočníka Dávida Strelca. Po zmene strán pridal ďalšie dva presné zásahy Ezekiel Henty, ktorý v 67. minúte na ihrisku nahradil práve dvojgólového strelca Strelca. Bratislavčania boli počas väčšej časti duelu aktívnejší v porovnaní s domácim kolektívom a do klubovej vitríny pridali ďalšiu trofej.Slovan je ešte v hre aj o obhajobu pohárovej trofeje, vo finále Slovnaft Cupu 2020/2021 v stredu 19. mája na svojom štadióne vyzve Žilinu.