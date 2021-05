Švédi sa na ME aj proti Slovákom predstavia bez hviezdneho Zlatana Ibrahimoviča

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.5.2021 (Webnoviny.sk) - Švédsky futbalový útočník Zlatan Ibrahimovič z talianskeho klubu AC Miláno si poranil koleno a nepredstaví sa na júnových majstrovstvách Európy . Informáciu v sobotu zverejnila Švédska futbalová federácia . Švédi sa na Eure predstavia v základnej E-skupiny aj proti Slovákom, vzájomný súboj je naplánovaný na 18. júna do ruského Petrohradu. Účastníkmi skupiny sú aj Poliaci a Španieli.Ibrahimovič sa zranil ešte počas minulého víkendu v ligovom zápase proti Juventusu Turín , Milánčania v ňom triumfovali 3:0. Neskoršie vyšetrenia ľavého kolena skúseného zakončovateľa odhalili, že Zlatan si na ME nezahrá. Vedenie AC uviedlo, že futbalista podstúpi konzervatívnu liečbu dlhú minimálne šesť týždňov, Švédi vzápätí informovali o jeho absencii na Eure."Dnes Zlatan informoval trénera Janneho Anderssona, že jeho zranenie mu neumožní štartovať na ME. Drž sa Zlata. Veríme, že ťa čoskoro uvidíme na ihrisku," uviedli predstavitelia švédskej federácie na twitteri.Len v marci sa Ibrahimovič po piatich rokoch rozhodol vrátiť do reprezentácie Švédska.