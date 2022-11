Výhra nad Žalgirisom

Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.





3.11.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Slovana Bratislava dosiahli cieľ, s ktorým vstupovali do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023. Zverenci trénera Vladimíra Weiss postúpili do vyraďovacej časti a v pohárovej Európe si zahrajú aj v jarnej časti aktuálneho ročníka. "Belasí" spečatili postup vo štvrtok večer víťazstvom 2:1 (2:0) na pôde litovského Žalgirisu Vilnius , ktoré im zaistilo prvenstvo v tabuľke H-skupine. Rovnako ako Slovan nazbieral 11 bodov aj švajčiarsky FC Bazilej , ktorý vo štvrtok zvíťazil v Jerevane nad Pjunikom 2:1, no v porovnaní s bratislavským tímom má horšie vzájomné zápasy. Bratislavčania sa ako víťazi skupiny dostali rovno do osemfinále EKL, Švajčiarov ešte predtým čaká baráž proti súperovi z Európskej ligy.Slovan Bratislava zvíťazil vo Vilniuse nad Žalgirisom a postúpil priamo do osemfinále EKL. "Dali sme do toho všetko, ale mali sme rozhodnúť skôr. Nervy boli ku koncu veľké. Sme tu, aby sme sa radovali. Je to ďalší krôčik k tomu, čo som v minulosti sľúbil, že raz na Slovan príde Real Madrid, FC Barcelona alebo iné veľké mužstvo. Verím, že budeme mať dobrý žreb a príde dobrý súper. Uvidíme, čo bude na jar. Čakajú nás ešte ligové zápasy a musíme hrať tak, aby sme si v lige spravili náskok. Postup sme si zaslúžili za druhú časť skupinovej fázy, hrali sme dobre a mužstvo malo duša a kvalitu. Niekomu šlo viac a niekomu menej. Minimálne penaltu by sme mali premeniť, aby to neboli také nervy. Toto musíme vylepšiť. Som spokojný, zvíťazili sme a postúpili sme," povedal hlavný kouč Vladimír Weiss v prenose RTVS.Bratislavčania pred súbojom vo Vilniuse vedeli, že zisk troch bodov im zaistí prvenstvo v skupine a nerozhodný výsledok im zabezpečí pohárovú jar. Prvý polčas bol zo strany hostí vydarený a srbský legionár Aleksandar Čavrič im dvoma gólmi vystrieľal pohodlný náskok. Ten hneď po zmene strán skorigoval Francis Kyeremeh, ale na viac sa už domáci nezmohli. Šance na zmenu skóre mali obaja súpera, ale skóre sa už nemenilo. V závere stretnutia ešte mohol pridať poistku Giorgi Čakvetadze, no neuspel z pokutového kopu. Slovan si už nenechal ujsť víťazstvo a zaistil si postup do osemfinále EKL.Slovan si vybojoval postup napriek tomu, že v septemberi najprv doma remizoval so Žalgirisom Vilnius 0:0 a potom prehral v Arménsku na pôde Pjuniku Jerevan 0:2. V októbri sa "belasí" vrátili do hry triumfom v Bazileji 2:0 a domácou remízou s týmto švajčiarskym súperom 3:3. Počas minulého týždňa Bratislavčania otočili vo svoj prospech domáci súboj s Pjunikom (2:1) a dostali sa na čelo tabuľky, kde sa udržali aj vo štvrtok.Keďže sa Slovan kvalifikoval priamo do osemfinále EKL, meno súpera spozná až v žrebe 24. februára 2023. To už bude známy menoslov tímov, ktoré postúpia z baráže EKL (16. a 23. februára 2023). Tú vyžrebujú v pondelok 7. novembra.