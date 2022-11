Slovan šiel na dno síl. Otočili sme skupinu, v ktorej nám už nikto neveril, tešil sa kouč Weiss (foto+video)

Prešli si náročným obdobím

Nepremenil pokutový kop

Vyhrali zaslúžene

4.11.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava budú súčasťou pohárovej Európy i v jarnej časti aktuálneho ročníka 2022/2023. „Belasí“ vo štvrtkovom dueli skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy triumfovali na trávniku litovského Žalgirisu Vilnius 2:1 a zabezpečili si víťazstvo v H-skupine. Vďaka nemu sa v marci predstavia v osemfinále kontinentálnej pohárovej súťaže číslo tri.Slovan dokázal triumfovať v skupine napriek tomu, že v úvodných dvoch vystúpeniach získal iba bod.„Tešíme, sa, že sme otočili skupinu, v ktorej nám už nikto neveril. Od tretieho zápasu sme hrali dobre a postúpili sme z prvého miesta, čo je vynikajúce,“ povedal po štvrtkovom stretnutí podľa webu Slovana tréner Bratislavčanov Vladimír Weiss st Päťdesiatosemročný kouč priznal, že Slovan si počas jesene prešiel náročným obdobím. Prekážky však prekonal a momentálne majú všetci v klube dôvod na úsmev.„Som veľmi unavený, no zároveň šťastný. Mužstvo šlo s neľahkým súperom na dno síl. Všetci odo mňa majú kompliment, rovnako ako môj realizačný tím, v ktorom sú vynikajúci odborníci. Úspech venujeme celému Slovanu, ľuďom, ktorí nás majú radi a aj celému Slovensku, pretože tu aj na jar uvidíme európsky futbal,“ podotkol niekdajší tréner slovenskej reprezentácie.Bratislavčania si vo Vilniuse už do prestávky vytvorili dvojgólový náskok zásluhou Srba Aleksandara Čavriča. Krátko po nej však domáci znížili, a tak hostia museli byť v strehu až do konca. V závere mohol zvýšiť na 3:1 pre Slovan Gruzínec Giorgi Čakvetadze , no nepremenil pokutový kop. Práve s týmto momentom Weiss st. nebol spokojný.„Žalgiris vie hrať futbal, no my sme to dobre kontrolovali, mali sme veľa šancí a mohli sme rozhodnúť skôr. Giorgi Čakvetadze hral výborne, no penaltu musí v takej chvíli riešiť inak, z brejku sa mohlo všeličo stať,“ poznamenal.Za zlom vo vyrovnanej skupine považuje dvojzápas so švajčiarskym Bazilejom, proti ktorému Slovan získal štyri body. Práve Bazilej skončil na druhom mieste v skupine, keď získal rovnaký počet bodov ako slovenský majster.„Myslím si, že sme skupinu vyhrali zaslúžene,“ skonštatoval Weiss st.