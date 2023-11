Slovan chce proti Klaksvíku spečatiť postup do vyraďovacej fázy

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava chcú vo štvrtkovom zápase v Tórshavne spečatiť postup do vyraďovacej fázy Európskej konferenčnej ligy. Proti KÍ Klaksvik nastúpia v pozícii papierového favorita, no čaká ich súper, ktorý v európskych pohárových súťažiach na domácej pôde neprehral deväť duelov v sérii.





Slovan bude mať istotu postupu v prípade víťazstva, cieľ môže splniť aj remízou, ak v paralelnom (18.45 h) zápase A-skupiny nevyhrá Ľubľana doma nad Lille. "Môžeme urobiť dôležitý krok a na to sa musíme zamerať. Čaká nás súper, ktorý možno nebol považovaný za favorita, ale niečím si zaslúžil rešpekt. Je to tá ich húževnatosť, disciplinovanosť a na toto musíme byť pripravení. Do zápasu pôjdeme s tým, aby sme ho zvládli a urobili posledný krok. K tomu smeruje celá príprava a koncentrácia hráčov," povedal asistent trénera Boris Kitka.Slovan zdolal v prvom vzájomnom zápase Klaksvík 2:1, keď otočil z 0:1. Následne vyhral v Ľubľane a z dvoch duelov s Lille získal bod. V A-skupine majú "belasí" pred 5. kolom sedem bodov, francúzsky tím o jeden viac, Klaksvík štyri a Ľubľana je posledná s troma.Slovan sa naladil na kľúčové stretnutie sobotňajším triumfom v Michalovciach 2:0 a natiahol víťaznú sériu v lige už na desať zápasov. "Nálada je super a myslím si, že aj to nám môže veľmi pomôcť. No čaká nás nepríjemný súper. Tým, že majú doma umelú trávu, tak je to taká ich menšia výhoda a nie je to pre nás ideálne," upozornil obranca Lukáš Pauschek.Faerčania majú nevýhodu v tom, že ich domáca súťaž sa skončila už koncom októbra a odvtedy odohrali len jeden súťažný zápas v Ľubľane, kde prehrali 0:2. Miestne médiá upozorňujú aj na to, že proti Slovanu bude chýbať Árni Frederiksberg. Tridsaťjedenročný krídelník je podľa portálu nordlysid.fo jednoznačne najkreatívnejší hráč domácich, ktorý dal v 12 dueloch tejto sezóny v európskych pohároch šesť gólov a na ďalších šesť prihral. V domácej lige nazbieral v 27 štartoch 13 gólov a 12 asistencií. Proti Ľubľane však dostal červenú kartu a tak vo štvrtok nenastúpi.Zápas KÍ Klaksvik - ŠK Slovan Bratislava má úvodný výkop vo štvrtok o 18.45 h. V úlohe hlavného rozhodcu sa predstaví Kristo Tohver z Estónska. V druhom stretnutí "áčka" privíta NK Olimpija Ľubľana - LOSC Lille.

5. kolo Európskej konferenčnej ligy /štvrtok 26. októbra, 18.45 h/:



A-skupina:



KÍ Klaksvik - ŠK Slovan Bratislava /rozhodcovia: Kristo Tohver - Sander Saga, Sten Klaasen (všetci Est.)/



ďalší zápas:



NK Olimpija Ľubľana - LOSC Lille /rozhodca Jablonski (Nem.)/





tabuľka:



1. Lille 4 2 2 0 5:2 8



2. SLOVAN 4 2 1 1 5:4 7



3. Klaksvík 4 1 1 2 4:4 4



4. Ľubľana 4 1 0 3 2:6 3