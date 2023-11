UEFA stiahla Kwiatkowského z pozície VAR rozhodcu v San Sebastiane

Európska futbalová únia (UEFA) stiahla Tomasza Kwiatkowského z pozície VAR rozhodcu v stredajšom zápase D-skupiny Ligy majstrov Real Sociedad San Sebastian - FC Salzburg. Poľský arbiter hral kľúčovú rolu v udelení kontroverznej jedenástky v závere utorkového súboja medzi Parížom St. Germain a Newcastlom United (1:1). V stredajšom stretnutí ho vo funkcii videoasistenta rozhodcu nahradí Nemec Marco Fritz.





Šláger F-skupiny vyvrcholil kontroverznou situáciou. Obranca anglického tímu Valentino Livramento zahral v nadstavenom čase vo vlastnej šestnástke rukou po tom, ako sa mu do nej odrazila lopta od hrudníka po centri Ousmana Dembeleho. Hlavný rozhodca Szymon Marciniak pôvodne nechal pokračovať v hre, ale Kwiatkowski mu odporučil, aby si situáciu prezrel na monitore. Následne Marciniak nariadil pokutový kop, ktorý Kylian Mbappe v ôsmej minúte nadstaveného času premenil a zachránil pre PSG bod.Špeciálna komisia UEFA pritom v apríli odporučila, aby "za hranie rukou v šestnástke nebola považovaná situácia, keď sa lopta predtým odrazila od inej časti tela hráča a najmä, keď lopta nesmeruje do brány". Rozhodnutie poľského arbitra bolo pre mnohých nepochopiteľné. Výrazne ovplyvnilo poradie v skupine, PSG sa vďaka remíze udržal na druhom mieste, kde má dvojbodový náskok pred Newcastlom. "Straky" by v prípade víťazstva poskočili na druhú priečku o bod pred Parížanov. Dortmund týmto kontroverzným rozhodnutím prišiel o istotu prvého miesta v skupine a teda aj výhodu lepšej pozície pred žrebom play off."Teraz s tým už nemôžeme urobiť nič, ale myslím si, že to bolo zlé rozhodnutie. Je to pre nás nesmierne frustrujúce, keďže vieme, ako málo času zostáva do začiatku vyraďovacej časti," citovala agentúra AP trénera anglického tímu Eddieho Howeho."Magpies" majú v prípade triumfu v záverečnom skupinovom zápase nad posledným AC Miláno (13. decembra) stále šancu preniknúť do vyraďovacej časti, musia však dúfať, že PSG nevyhrá v Dortmunde.