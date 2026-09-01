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01. septembra 2026
Slovan ho pustil a Žilina po ňom siahla. Janus je nová posila Vlkov
Jaroslav Janus si vyskúša pôsobenie vo štvrtom slovenskom klube za tri roky. Hokejová "Vlčia svorka" zo Žiliny získala výraznú posilu do bránkoviska. V nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy 2026/2027 ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Jaroslav Janus si vyskúša pôsobenie vo štvrtom slovenskom klube za tri roky.
Hokejová "Vlčia svorka" zo Žiliny získala výraznú posilu do bránkoviska. V nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy 2026/2027 bude Jaroslav Janus súčasťou defenzívneho opevnenia v tíme Vlci Žilina.
Pripomeňme, že brankárske trio v Žiline tvoria iba Slováci. Okrem Janusa sú to Roman Rychlík a Andrej Košarišťan.
"Ísť do sezóny s kvalitnými slovenskými brankármi bolo pre nás jedno z kľúčových športových nastavení pre aktuálnu sezónu. Pridáva nám väčšiu variabilitu z hľadiska skladby tímu, kvality a sily,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný na klubovom webe Žiliny.
Minulú sezónu začal 36-ročný Janus v drese rodného Prešova, v januári 2026 však zamieril do Slovana Bratislava.
Za "belasých" nastúpil v základnej časti do deviatich stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zákrokov 92,4 %. V play-off pridal ďalších 12 štartov, počas ktorých si pripísal dve čisté kontá. Napokon sa so Slovanom tešil zo zisku strieborných medailí.
Brankár s reprezentačnými skúsenosťami výraznú stopu zanechal aj v drese HC Košice. V sezóne 2022/2023 pomohol "oceliarom" k zisku majstrovského titulu.
"Zároveň ovládol štatistiky slovenskej extraligy v priemere inkasovaných gólov na zápas (1,89) aj úspešnosti zákrokov (93,9 %). O dva roky neskôr sa stal držiteľom Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play-off," napísal web vlcizilina.hockeyslovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Slovan ho pustil a Žilina po ňom siahla. Janus je nová posila Vlkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hokejová "Vlčia svorka" zo Žiliny získala výraznú posilu do bránkoviska. V nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy 2026/2027 bude Jaroslav Janus súčasťou defenzívneho opevnenia v tíme Vlci Žilina.
Pripomeňme, že brankárske trio v Žiline tvoria iba Slováci. Okrem Janusa sú to Roman Rychlík a Andrej Košarišťan.
"Ísť do sezóny s kvalitnými slovenskými brankármi bolo pre nás jedno z kľúčových športových nastavení pre aktuálnu sezónu. Pridáva nám väčšiu variabilitu z hľadiska skladby tímu, kvality a sily,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný na klubovom webe Žiliny.
Vicemajster v Slovane
Minulú sezónu začal 36-ročný Janus v drese rodného Prešova, v januári 2026 však zamieril do Slovana Bratislava.
Za "belasých" nastúpil v základnej časti do deviatich stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zákrokov 92,4 %. V play-off pridal ďalších 12 štartov, počas ktorých si pripísal dve čisté kontá. Napokon sa so Slovanom tešil zo zisku strieborných medailí.
Majster v Košiciach
Brankár s reprezentačnými skúsenosťami výraznú stopu zanechal aj v drese HC Košice. V sezóne 2022/2023 pomohol "oceliarom" k zisku majstrovského titulu.
"Zároveň ovládol štatistiky slovenskej extraligy v priemere inkasovaných gólov na zápas (1,89) aj úspešnosti zákrokov (93,9 %). O dva roky neskôr sa stal držiteľom Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play-off," napísal web vlcizilina.hockeyslovakia.sk.
Zdroj: SITA.sk - Slovan ho pustil a Žilina po ňom siahla. Janus je nová posila Vlkov © SITA Všetky práva vyhradené.
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