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 24hod.sk    Šport

01. septembra 2026

Slovan ho pustil a Žilina po ňom siahla. Janus je nová posila Vlkov


Tagy: posila Slovenský hokejový brankár Výkonný riaditeľ

Jaroslav Janus si vyskúša pôsobenie vo štvrtom slovenskom klube za tri roky. Hokejová "Vlčia svorka" zo Žiliny získala výraznú posilu do bránkoviska. V nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy 2026/2027 ...



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681130e9f0ed7128623071 scaled 1 676x343 1.9.2026 (SITA.sk) - Jaroslav Janus si vyskúša pôsobenie vo štvrtom slovenskom klube za tri roky.


Hokejová "Vlčia svorka" zo Žiliny získala výraznú posilu do bránkoviska. V nadchádzajúcom ročníku Tipsport ligy 2026/2027 bude Jaroslav Janus súčasťou defenzívneho opevnenia v tíme Vlci Žilina.

Pripomeňme, že brankárske trio v Žiline tvoria iba Slováci. Okrem Janusa sú to Roman Rychlík a Andrej Košarišťan.

"Ísť do sezóny s kvalitnými slovenskými brankármi bolo pre nás jedno z kľúčových športových nastavení pre aktuálnu sezónu. Pridáva nám väčšiu variabilitu z hľadiska skladby tímu, kvality a sily,“ uviedol výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva klubu František Skladaný na klubovom webe Žiliny.

Vicemajster v Slovane


Minulú sezónu začal 36-ročný Janus v drese rodného Prešova, v januári 2026 však zamieril do Slovana Bratislava.

https://www.instagram.com/p/DcvMHGhtKYE/?hl=sk


Za "belasých" nastúpil v základnej časti do deviatich stretnutí, v ktorých dosiahol úspešnosť zákrokov 92,4 %. V play-off pridal ďalších 12 štartov, počas ktorých si pripísal dve čisté kontá. Napokon sa so Slovanom tešil zo zisku strieborných medailí.

Majster v Košiciach


Brankár s reprezentačnými skúsenosťami výraznú stopu zanechal aj v drese HC Košice. V sezóne 2022/2023 pomohol "oceliarom" k zisku majstrovského titulu.

"Zároveň ovládol štatistiky slovenskej extraligy v priemere inkasovaných gólov na zápas (1,89) aj úspešnosti zákrokov (93,9 %). O dva roky neskôr sa stal držiteľom Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play-off," napísal web vlcizilina.hockeyslovakia.sk.


Zdroj: SITA.sk - Slovan ho pustil a Žilina po ňom siahla. Janus je nová posila Vlkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: posila Slovenský hokejový brankár Výkonný riaditeľ
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