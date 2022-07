Slovan hral počas prvého polčasu úplne tragicky. Kouč Weiss im povedal len dve vety a vyvodí aj dôsledky (video)

Prvý polčas bol úplná tragédia

31.7.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava odohral v sobotu proti mužstvu MFK Zemplín Michalovce zápas dvoch rozdielnych polčasov.Trpké vypadnutie s maďarským Ferencvárosom Budapešť v 2. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2022/2023 akoby na „belasých“ zanechalo stopy, z čoho hostia v úvodnej štyridsaťpäťminútovke duelu 3. kola Fortuna ligy vyťažili dva zásahy a polčasové vedenie 2:0.Až po zmene strán sa Slovan ukázal v lepšom svetle. To už na trávniku nebolo kvarteto Siemen Voet, Dávid Holman, Aleksandar Čavrič a Žan Medved, ktoré tréner Bratislavčanov Vladimír Weiss st. v prestávke vystriedal.„Z našej strany bol prvý polčas úplná tragédia. V druhom polčase to bolo iné mužstvo, ktoré ukázalo, že keď chce, má charakter a vie bojovať,“ poznamenal 57-ročný kouč.Až v 60. min znížil Tigran Barseghjan , o dvanásť minút neskôr vyrovnal skóre Andre Green . Slovan rozhodol o trojbodovom zisku v záverečnej desaťminútovke - v 84. min skóroval Uche Agbo a v nadstavenom čase si dal vlastný gól Michalovčan Michal Jeřábek.Weiss st. tvrdí, že niektorí hráči obstáli veľmi zle a bude potrebné z toho vyvodiť nejaké závery. „Tí, ktorí budú pracovať pre tento klub, tu budú, pokiaľ budem tréner. Tí, ktorí nechcú pracovať a majú talent, podo mnou hrať nebudú,“ dodal niekdajší tréner slovenskej reprezentácie, ktorý cez prestávku vôbec nezvýšil hlas.„Nakreslil som rozostavenie so štyrmi zmenami a povedal som dve vety, ktoré si nechám pre seba. Druhý tam bola už iná aktivita smerom dopredu, iný prístup, no takto by to malo byť od prvých minút,“ poznamenal Weiss st.Duel sa mal pôvodne uskutočniť na východe Slovenska, no kluby si napokon dejisko vymenili, keďže Slovan má momentálne nahustený program pre účinkovanie v pohárovej Európe.„Rád by som sa poďakoval Michalovciam, že nám vyšli v ústrety a vzhľadom na náš program a cestovanie sme si vymenili zápasy. Ďakujem ich vedeniu i trénerovi, taktiež Únii ligových klubov, ktorá nám tiež vyšla v ústrety,“ skonštatoval kouč Slovana.Jeho náprotivok Norbert Hrnčár zažil špecifický zápas. V minulosti za Slovan hrával a v sobotu proti nemu stál jeho syn Dávid, ktorý na pravej strane obrany bratislavského mužstva odohral celé stretnutie.„Výborne rozohraný zápas sme nedotiahli do bodového konca. V prvom polčase sme boli nebezpeční aj smerom dopredu, v druhom to absentovalo. Dostali sme sa pod tlak, nedotiahli sme pár brejkových situácií. Hra tak zostávala na našej polovici, kde to bolo husté a náročné. Slovan otočil zápas, k čomu mu gratulujem,“ vyhlásil michalovský lodivod.