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02. augusta 2026
Zostane Brazílčan Richarlison v Tottenhame? Kouč De Zerbi v tom nemá jasno
Tagy: Premier League
Tréner Roberto de Zerbi nevie, či u "kohútov" zostane brazílsky útočník Richarlison. Taliansky tréner Roberto de Zerbi z anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur si nie je istý, či brazílsky ...
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2.8.2026 (SITA.sk) - Tréner Roberto de Zerbi nevie, či u "kohútov" zostane brazílsky útočník Richarlison.
Taliansky tréner Roberto de Zerbi z anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur si nie je istý, či brazílsky útočník Richarlison zostane v klube, keďže hráč "niekedy" prejavuje záujem odísť.
Dvadsaťdeväťročný Brazílčan sa ukázal ako dôležitý hráč, keď v sobotu počas predsezónneho turné v austrálskom Sydney rozhodol o výhre "kohútov" 2:1 nad mestským rivalom FC Chelsea. Skóroval aj počas prechádzajúceho týždňa v zápase proti Auckland FC, ktorý Spurs vyhrali 2:0.
Budúcnosť Richarlison sa dostala do pozornosti po skončení predchádzajúceho ročníka, keďže Tottenham výrazne investoval do hráčskeho kádra s cieľom zlepšiť výsledky po minuloročnom 17. mieste v tabuľke Premier League.
Klub zatiaľ nekúpil nového útočníka, no De Zerbi jasne povedal, že prestupové aktivity sa nekončia, pričom v hľadáčiku je napríklad útočník Savinho z konkurenčného Manchestru City.
"Neviem,“ reagoval De Zerbi na otázku o budúcnosti Richarlisona po zápase s FC Chelsea. "Ako hráč a ako človek má neuveriteľný prístup a správanie, ale nakoniec musíme rešpektovať, čo chce robiť. Pre mňa je stále dôležitý, pretože nie je ľahké nájsť útočníka ako on – vie dávať góly a má o tom prehľad," doplnil.
Na otázku, či by mohol odísť, odpovedal: "Neviem, nepochopil som to presne, pretože niekedy hovorí, že zostane, inokedy, že odíde. Musíme sa o tom ešte porozprávať, problém nie je. Je to úžasný chlapec. Všetci ho máme radi, spoluhráči, klub, realizačný tím – pretože každý deň tvrdo pracuje, naozaj vážne, a nemáme mu čo vytknúť."
Richarlison má s Tottenhamom zmluvu ešte na nasledujúcu sezónu, v tej predchádzajúcej strelil 12 gólov.
Zdroj: SITA.sk - Zostane Brazílčan Richarlison v Tottenhame? Kouč De Zerbi v tom nemá jasno © SITA Všetky práva vyhradené.
Taliansky tréner Roberto de Zerbi z anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur si nie je istý, či brazílsky útočník Richarlison zostane v klube, keďže hráč "niekedy" prejavuje záujem odísť.
Dvadsaťdeväťročný Brazílčan sa ukázal ako dôležitý hráč, keď v sobotu počas predsezónneho turné v austrálskom Sydney rozhodol o výhre "kohútov" 2:1 nad mestským rivalom FC Chelsea. Skóroval aj počas prechádzajúceho týždňa v zápase proti Auckland FC, ktorý Spurs vyhrali 2:0.
Budúcnosť Richarlison sa dostala do pozornosti po skončení predchádzajúceho ročníka, keďže Tottenham výrazne investoval do hráčskeho kádra s cieľom zlepšiť výsledky po minuloročnom 17. mieste v tabuľke Premier League.
Klub zatiaľ nekúpil nového útočníka, no De Zerbi jasne povedal, že prestupové aktivity sa nekončia, pričom v hľadáčiku je napríklad útočník Savinho z konkurenčného Manchestru City.
"Neviem,“ reagoval De Zerbi na otázku o budúcnosti Richarlisona po zápase s FC Chelsea. "Ako hráč a ako človek má neuveriteľný prístup a správanie, ale nakoniec musíme rešpektovať, čo chce robiť. Pre mňa je stále dôležitý, pretože nie je ľahké nájsť útočníka ako on – vie dávať góly a má o tom prehľad," doplnil.
Na otázku, či by mohol odísť, odpovedal: "Neviem, nepochopil som to presne, pretože niekedy hovorí, že zostane, inokedy, že odíde. Musíme sa o tom ešte porozprávať, problém nie je. Je to úžasný chlapec. Všetci ho máme radi, spoluhráči, klub, realizačný tím – pretože každý deň tvrdo pracuje, naozaj vážne, a nemáme mu čo vytknúť."
Richarlison má s Tottenhamom zmluvu ešte na nasledujúcu sezónu, v tej predchádzajúcej strelil 12 gólov.
Zdroj: SITA.sk - Zostane Brazílčan Richarlison v Tottenhame? Kouč De Zerbi v tom nemá jasno © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Premier League
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