Slovan má novú posilu, z bulharského Lokomotivu Plovdiv prichádza Slovinec Alen Ožbolt

Pôsobil v akadémii Dortmundu

Šporar odcestoval na sústredenie

11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava získal na prestup Alena Ožbolta z bulharského Lokomotivu Plovdiv. So slovinským útočníkom, ktorý v sobotu odcestoval s mužstvom na sústredenie do Turecka, podpísal 4,5-ročnú zmluvu."Som šťastný, že som sa stal súčasťou Slovana Bratislava. Už som bol na novom Tehelnom poli, ktoré je nádherné a nemôžem sa dočkať, keď si tam prvýkrát zahrám. Počas zimy som mal ponuky z popredných klubov z Bulharska i Maďarska, no pre Slovan zavážilo viacero dôvodov. Páči sa mi ofenzívny štýl hry, v tíme poznám viacero hráčov, a keď som v televízii sledoval Slovan v Európskej lige proti Besiktasu či Wolverhamptonu, tak som si povedal, že toto je jednoducho moja prvá možnosť. Chcem potešiť fanúšikov gólmi a spolu s celým tímom dosiahnuť pre tento klub veľa úspechov doma i na medzinárodnej scéne," uviedol pre skslovan.com Alen Ožbolt.Dvadsaťtriročný odchovanec NK Domžale pôsobil v akadémii svetoznámeho nemeckého klubu Borussia Dortmund a je historicky najlepším strelcom slovinskej reprezentácie do 21 rokov. V aktuálnej sezóne dal za Lokomotiv Plovdiv 8 gólov, pričom presným zásahom rozhodol aj minuloročné finále Bulharského pohára."Alen je hráč s potenciálom do budúcna, ktorého si pred niekoľkými rokmi vyhliadla Borussia Dortmund, čo je jasný signál, že musí spĺňať určité kritériá. Prichádza ako hrotový útočník, ktorý dal najviac gólov v histórii slovinskej reprezentácie do 21 rokov a v mladom veku sa ešte stále môže výrazne zlepšovať. Po jesennej časti, keď svojimi výkonmi upútal aj v zahraničí, sme o jeho služby bojovali v silnej konkurencii viacerých klubov. Teším sa, že Alen sa rozhodol pre Slovan a verím, že využije svoj potenciál," povedal pre klubový web generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml Z "belasými" odcestoval na sústredenie aj Ožboltov krajan a najlepší kanonier najvyššej slovenskej súťaže Andraž Šporar, o ktorého je na trhu veľký záujem."Bez ohľadu na to, ako sa vyvinie situácia so Šporarom, nechceme povedať, že Alen je jeho náhrada. Bude totiž len na ňom, ako sa popasuje so svojou pozíciou v tíme a či bude strieľať góly. Som presvedčený, že Alen na to má potenciál. Keď ho porovnáme s Andražom, tak je vzrastom o niečo nižší, no vie sa presadiť v šestnástke súpera a je veľmi zaujímavý vo finalizácii akcií," doplnil Ivan Kmotrík ml.