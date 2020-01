Slovenskí hádzanári po Luxembursku zdolali aj Faerské ostrovy, o postup sa pobijú s Litvou

Kvalifikácia o postup na MS 2021



I. fáza - 1. skupina (Luxemburg/Lux.) - sobota



Slovensko - Faerské ostrovy 27:26 (14:13)



Zostava a góly SR: Žernovič, Konečný - D. Kalafut, Slaninka 1, Š. Macháč 2, J. Briatka, Kováčech, M. Straňovský 9, T. Urban 3, Potisk 1, Ľ. Ďuriš, Kancel, Rábek 6, Rečičár, Prokop, P. Hruščák 5

pok. hody: 4/4 - 3/3, vylúčení: 5 - 5, ČK: Hildarson (Faer. ostrovy), rozhodovali: Nabokov a Kulik (obaja Biel.), 65 divákov



Hlasy:

Peter Kukučka (tréner SR): "Ja som očakával tesný výsledok a vyrovnaný zápas až do konca, čo sa aj potvrdilo. Faerské ostrovy hrajú veľmi solídnu hádzanú, dobre bránia a vpredu sú zohraní. Začiatok nám vyšiel, ale potom sme sa sami pribrzdili vlastnými chybami, vylúčeniami. Aj za nepriaznivého stavu som veril môjmu mužstvu. Viem, že niektoré veci nám najmä vpredu nešli. Je to však náročný turnaj. Som vďačný za víťazstvo, urobili sme druhý dôležitý krok."



Martin Straňovský (krídelník SR): "Nepovedal by som, že to bola tragédia, veď Faerské ostrovy majú kvalitné mužstvo a hrajú dobrú hádzanú. V ostatnom čase výkonnostne napredovali. Počíta sa to, že sme vyhrali a v nedeľu nás čaká rozhodujúci zápas proti Litve, ktorá má ešte kvalitnejší tím. Dnes sme mali problémy v obrane, podbiehal nám tam pivot a mali sme aj dosť vylúčených, na čo si musíme dávať pozor. Takisto aj v útoku nerobiť technické chyby, lebo potom nás súperi trestajú ľahkými gólmi. Nebol to jednoduchý zápas. Ani my sme nedali za nepriaznivého stavu dole hlavy, ale sme zabojovali a našťastie aj vyhrali."

Tabuľka:

1. Slovensko 2 2 0 0 49:42 4

-----------------------------------------

2. Litva 1 1 0 0 36:25 2

3. Faerské ostrovy 2 0 0 2 51:63 0

4. Luxembursko 1 0 0 1 16:22 0



Zostávajúci program zápasov v 1. skupine (Luxemburg/Lux.):

nedeľa 12. 1.: 15.00 h Litva - Slovensko, 17.30 h Faerské ostrovy - Luxembursko





11.1.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská hádzanárska reprezentácia zvládla v I. fáze kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2021 v Egypte aj svoje druhé vystúpenie.Zverenci hlavného trénera Petra Kukučku po piatkovej výhre nad domácim Luxemburskom 22:16 (11:9) zdolali na turnaji 1. skupiny v Luxemburgu v sobotu aj družstvo Faerských ostrovov, hoci sa poriadne potrápili a o svojom víťazstve 27:26 (14:13) rozhodli v závere duelu.Slováci majú v tabuľke na konte 4 body a v nedeľňajšom zápase proti Litovčanom so začiatkom od 15.00 h budú bojovať o jedinú postupovú priečku.Slováci po necelej štvrťhodine vyhrávali 8:4, ale potom prišla päťgólová šnúra Faerčanov a ich vedenie 9:8 v 21. min. Kukučkovi zverenci však vzápätí kontrovali na 10:9 a tesný náskok si udržali až do prestávky (14:13). Po nej pokračoval vyrovnaný priebeh, družstvá sa striedali vo vedení. V 41. min bolo 17:16 pre SR, ale vzápätí 19:17 pre Faerské ostrovy.Slovenskí hráči, z ktorých v sobotu nefigurovali na súpiske Paul a Hlinka, hneď vyrovnali (19:19), ale v nasledujúcich minútach tiež museli doťahovať mierny náskok súpera. Až v 53. min opäť naklonili skóre na svoju stranu (23:22). A potom už tesné vedenie z rúk nepustili. V 59. min bolo 27:25, súper ešte skorigoval, ale už nevyrovnal.