Slovan oslávil titul šampióna Fortuna ligy domácou prehrou, Zlaté Moravce poslal do baráže vlastný gól

Kouč Weiss išiel domov

Súperom ViOnu bude Prešov

Triumf Michalovčanov zariadil už v 5. minúte vlastný gól Martina Tomla.

Turnaj o Európsku konferenčnú ligu

21.5.2023 (SITA.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa s majstrovskou sezónou 2022/2023 rozlúčili prehrou s tímom FK Železiarne Podbrezová (0:1) v sobotňajšom zápase záverečného 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy.O triumfe hostí rozhodol presný zásah Samuela Ďatka z úvodných sekúnd druhého polčasu. Duel sledovala rekordná návšteva, keďže na Tehelné pole zavítalo 15 606 divákov, a po záverečnom hvizde mohli naplno prepuknúť „belasé“ oslavy.Slovan získal rekordný 13. titul v ére samostatnosti, v ligovej tabuľke napokon triumfoval o dva body pred druhým FC DAC 1904 Dunajská Streda „Nemôžem byť spokojný, keďže sme prehrali posledný zápas s Podbrezovou. Určite sme radi, že sme získali titul, ale mali by sme sa so sezónou rozlúčiť inak. Mali sme päť-šesť gólových šancí, ktoré musíme premeniť, keď chceme pomýšľať na dobrý výsledok. Mali sme hrať lepšie, nesmieme doma prehrať s Podbrezovou,“ povedal po stretnutí tréner domácich Vladimír Weiss st. podľa webu klubu z Horehronia.Niekdajší kouč slovenskej reprezentácie sa nezapojil do následných osláv majstrovského titulu.„Nech si hráči aj diváci užijú oslavy, ale treba už myslieť na budúcnosť, je tu veľmi veľa roboty. Nemôžu tu ťahať desiati-jedenásti hráči. Ja sa idem osprchovať a pôjdem domov. Už nemám vek na to, aby som tu skákal pod tribúnou,” dodal 58-ročný Bratislavčan.Počas záverečného kola sa rozhodlo o tom, kto z účastníkov Fortuna ligy bude účinkovať v baráži.Po priamom súboji medzi Michalovcami a Zlatými Moravcami, ktoré sa skončilo víťazstvom domácich 1:0, je jasné, že o príslušnosť v najvyššej súťaži bude musieť tuho bojovať mužstvo od Žitavy.„Je veľmi nepríjemné prehrať takýto zápas vlastným gólom z úvodu zápasu. Myslím si, že v baráži sme spravodlivo. Teraz je na nás, aby sme boli rozumní a využili najbližšie hodiny a dni na to, aby sme baráž zvládli,“ povedal na klubovom webe tréner FC ViOn Súperom mužstva zo Zlatých Moraviec v baráži budú hráči Tatrana Prešov , ktorí v druhej najvyššej súťaži skončili na druhej priečke, napriek tomu, že ešte niekoľko kôl pred koncom mali na 1. mieste komfortný náskok pred FC Košice Prešovčania absolvujú prvé barážové stretnutie "doma" v Ličartovciach v utorok 23.5. h už o 15.30 h, odveta je na programe o tri dni neskôr o 20.30 h v Zlatých Moravciach.Počas nasledujúceho týždňa sa uskutoční taktiež turnaj o miestenku v budúcosezónnej edícii Európskej konferenčnej ligy.Tím FK Železiarne Podbrezová privíta mužstvo MFK Ružomberok a hráči MFK Dukla Banská Bystrica nastúpia doma proti konkurentom z MŠK Žilina . Oba zápasy sa uskutočnia v utorok 23. mája o 17.30 h.Víťazi týchto stretnutí si potom zmerajú sily vo vzájomnom súboji v piatok 26. mája o 17.30 h na pôde klubu, ktorý bol po nadstavbe vyššie v tabuľke.Ak sa v uvedených zápasoch nerozhodne o víťazovi v riadnom hracom čase, nasledovať bude predĺženie a po ňom prípadný jedenástkový rozstrel.