Prešov už nevládne slovenskej hádzanej, z trónu ho po sedemnástich rokoch zosadila Považská Bystrica

Štvrtý titul pre Považanov

Kovačin zavrel bránku





Prehľad doterajších majstrov Slovenska v hádzanej mužov v ére samostatnosti:



1993/1994 Lokomotíva Trnava

1994/1995 Agro VTJ Topoľčany

1995/1996 Agro VTJ Topoľčany

1996/1997 VSŽ Košice

1997/1998 HC Topoľčany

1998/1999 VSŽ Košice

1999/2000 ŠKP Sečovce

2000/2001 ŠKP Sečovce

2001/2002 MŠK Považská Bystrica

2002/2003 MŠK Považská Bystrica

2003/2004 ŠK Tatran Prešov

2004/2005 Tatran Prešov

2005/2006 MŠK SIRS Považská Bystrica

2006/2007 Tatran Prešov

2007/2008 Tatran Prešov

2008/2009 Tatran Prešov

2009/2010 Tatran Prešov

2010/2011 Tatran Prešov

2011/2012 Tatran Prešov

2012/2013 Tatran Prešov

2013/2014 Tatran Prešov

2014/2015 Tatran Prešov

2015/2016 Tatran Prešov

2016/2017 Tatran Prešov

2017/2018 Tatran Prešov

2018/2019 Tatran Prešov

2019/2020 bez víťaza (anulovaná sezóna pre pandémiu koronavírusu)

2020/2021 Tatran Prešov

2021/2022 Tatran Prešov

2022/2023 MŠK Považská Bystrica





21.5.2023 (SITA.sk) - Po sedemnástich rokoch sa skončila domáca extraligová dominancia hádzanárov Tatrana Prešov . Šarišania v sobotňajšom piatom zápase finále play-off prehrali na palubovke MŠK Považská Bystrica 22:26 a v sérii hranej na tri víťazstvá prehrali 2:3 na zápasy.Považania v rozhodujúcom dueli sezóny zužitkovali domáce prostredie, v ktorom v celom ročníku ani raz nezaváhali, získali trofej Antona Frola určenú pre celkového víťaza najvyššej slovenskej súťaže. Svojmu súperovi sa revanšovali za prehru vo finále Slovenského pohára.„Tento titul pre nás znamená najviac, čo môže. To bola jazda... Myslím si, že sme hrali najlepšiu hádzanú v tejto sezóne. O to viac je naše prvenstvo zaslúžené,“ povedal podľa webu slovakhandball.sk kouč Považanov Václav Straka.Považská Bystrica si v najvyššej slovenskej súťaži pripísala na konto štvrtý titul (2002, 2003, 2006, 2023), na ktorý čakala od sezóny 2005/2006.Okrem toho boli Považania päťkrát vicešampiónmi (2004, 2005, 2007, 2019, 2021) a trikrát bronzovými medailistami (2009, 2018, 2022).Považskobystričania z 30 duelov v Niké Handball extralige zvládli víťazne 27 - v dlhodobej časti 19 a v play-off 8. Prehrali len trikrát - raz z Košičanmi a dvakrát s Prešovčanmi.Naopak, prešovskí obhajcovia nepremenili svoju celkovo dvadsiatu prvú finálovú účasť, z toho dvadsiatu za sebou, na osemnásty titul v ére samostatnej SR.Šarišania, ktorí stroskotali na ceste k šestnástemu triumfu bez prerušenia, si pripísali do bilancie štvrté striebro. Majú v nej aj dva bronzy.„Bol to náročný zápas. V prvom polčase sme spravili osem - deväť technických chýb, zahodili sme veľa šancí. Výborný duel odchytal Kovačin, ktorý zavrel bránku a nevedeli sme ho prekonať ani pri vyložených šanciach. To všetko rozhodlo o našej prehre,“ skonštatoval Gernát.