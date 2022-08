Slovan po statočnom boji siahal v penaltovej dráme na postup, ale v Európskej lige pokračuje Olympiakos (foto)

Na Slovan čaká súper z Bosny

Belasí dokázali dvakrát vyrovnať

Tréner Weiss bol sklamaný

12.8.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti úradujúceho slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava sa v sezóne 2022/2023 nepredstavia ani v Európskej lige. V kvalifikačnom kole totiž nestačili na grécky Olympiakos Pireus Po minulotýždňovej remíze 1:1 v Grécku dosiahli "belasí" v domácej odvete remízu 2:2 po predĺžení, keď v riadnom hracom čase sa duel skončil 1:1.Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho neuspeli v penaltovom rozstrele, v ktorom na domácej strane neuspeli dvaja exekútori, u hostí iba jeden.Olympiakos Pireus získal istotu účasti v pohárovej Európe počas celej jesene 2022. V play-off EL vyzve izraelský klub Maccabi Haifa, ktorý v 3. kvalifikačnom kole Ligy majstrov vypadol cyperským Apollonom Limassolom.Na Slovan čaká play-off Európskej konferenčnej ligy proti tímu HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny, ktorý v EKL postúpil cez kazašský Tobol Kostanaj.Prvý duel absolvuje bratislavský tím u súpera 18. augusta, odvetu o týždeň neskôr odohrá doma.V odvete hostia viedli zásahom Philipa Zinckernagela z 54. minúty, no v závere počas tlaku vyrovnal Ivan Šaponjič a vybojoval predĺženie.Ešte pred koncom riadneho hracieho času po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy Myenty Abena.V prvej časti predĺženia naklonil misky váh opäť na stranu hostí Aguibou Camara, no Slovan aj druhýkrát v zápase vyrovnal, tentokrát zásluhou Andreho Greena V penaltovom rozstrele neuspeli za domácich Juraj Kucka ani Giorgi Čakvetadze, za hostí neskóroval iba Malong Pierre Kunde."Nemám slová. Bojovali sme až do konca, to je sympatické. To, že nám ľudia tlieskajú, je odmena za výkon. Dalo sa postúpiť. Chvíľu si teraz musíme oddýchnuť, cez víkend zvládnuť ligu a potom ísť odhodlaný s cieľom postúpiť," zhodnotil brankár Adrián Chovan v prenose RTVS.Kouč Slovana Vladimír Weiss starší bol po súboji sklamaný. "Škoda, hrali sme výborne proti ťažkému súperovi. V desiatich sa nám podarilo vyrovnať. Penalty podľa mňa nie sú lotéria, ale hra nervov. Bohužiaľ, nezvládli to Čakve ani Kuco. Diváci boli fantastickí, takýto Slovan ľudia chcú. Siahli sme si na dno síl, ale šťastena nám nepodala pomocnú ruku. Máme ešte jednu šancu a uvidíme, ako sa na to pripravíme," zhodnotil.