Juraj Slafkovský sa stal Hokejistom roka na Slovensku, do Siene slávy uviedli Bondru a Pálffyho

Hokejista roka: Juraj Slafkovský

Najlepší brankár (Cena Vladimíra Dzurillu): Patrik Rybár

Najlepší obranca (Cena Róberta Švehlu): Erik Černák

Najlepší útočník (Cena Jozefa Golonku): Juraj Slafkovský

Najlepšia hokejistka: Nicol Lucák Čupková

Najlepší tréner (Cena Ladislava Horského): Craig Ramsay

Najlepší rozhodca (Cena Juraja Okoličányho): Peter Stano

Najlepší hráč do 20 rokov (Cena Pavla Demitru): Juraj Slafkovský



Členovia Siene slávy slovenského hokeja:

2002: Ladislav Troják, Stan Mikita, Michal Polóni, Ladislav Horský, Ján Starší, George Gross, Vladimír Dzurilla, Jozef Golonka, Václav Nedomanský

2003: Rastislav Jančuška, Vojtech Okoličány, Miroslav Červenka, Ján Jendek

2004: František Gregor, Karol Fako, Vincent Lukáč, Milan Kužela

2005: Jaroslav Walter, Igor Liba

2006: Rudolf Tajcnár

2007: Dušan Pašek

2008: Dušan Faško

2009: Dárius Rusnák

2011: Július Haas, Ján Mitošinka, Róbert Švehla

2012: Pavol Demitra

2014: Zdeno Cíger

2018: Miroslav Šatan

2019: Ferdinand Marek, Oto Haščák, Július Šupler, Ján Filc

2021: Peter Bondra

2022: Žigmund Pálffy



11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Mladý útočník Juraj Slafkovský sa stal Hokejistom roka na Slovensku. Vo výročnej ankete Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) tento 18-ročný Košičan neovládol len celkové hodnotenie, ale stal sa aj najlepším útočníkom a vyhlásili ho aj za za najlepšieho hráča do 20 rokov. Získal teda aj Cenu Jozefa Golonku a Cenu Pavla Demitru.Galavečer, počas ktorého vyhlásili výsledky ankety, sa konal v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu. Nových členov má od štvrtka aj Sieň slávy slovenského hokeja, uviedli do nej dvojicu majstrov sveta z Göteborgu 2002 Petra Bondru Slávnostné vyhlásenie ankety sa konalo po troch rokoch. Po predčasne ukončenej sezóne 2019/2020 ho neorganizovali vôbec a vlani výsledky zverejnili online.Juraj Slafkovský má za sebou prelomovú sezónu. Vlani v lete bol členom výberu SR do 18 rokov pri druhej priečke na turnaji Hlinka Gretzky Cup, vzápätí aj súčasťou seniorského výberu, ktorý si vybojoval miestenku na olympijský turnaj do Pekingu.Vo februári 2022 prišli najžiarivejšie momenty mladého útočníka, so siedmimi gólmi v siedmich zápasoch sa stal najlepším strelcom, najproduktívnejším aj najužitočnejším hráčom turnaja, na ktorom Slováci obsadili historické tretie miesto.Osemnásťročný útočník v úvode sezóny 2021/2022 nedostával veľa priestoru na klubovej úrovni vo fínskom TPS Turku, ale s pribúdajúcimi zápasmi sa prepracoval k dôležitejším úlohám. S tímom si napokon zahral vo finále play-off.Vydarený ročník korunoval na svetovom šampionáte seniorov vo Fínsku, kde bol s deviatimi bodmi najproduktívnejším hráčom slovenského tímu.Začiatkom júla ocenili kvality urasteného Slováka aj v zámorí, v drafte nováčikov NHL sa stal jednotkou a vybrali si ho zástupcovia klubu Montreal Canadiens.Obhajca minuloročného prvenstva Erik Černák vo štvrtok v Bratislave získal ocenenie pre najlepšieho obrancu a dostal Cenu Róberta Švehlu. Je to výsledok spoľahlivých výkonov v drese tímu Tampy Bay Lightning v NHL.Košičana počas uplynulej sezóny sprevádzali viaceré zranenia, napriek nim odohral v súčte základnej časti a play-off takmer 80 duelov.S "bleskami" sa tretíkrát bez prerušenia dostal do finále Stanleyho pohára, no po dvoch celkových prvenstvách tentoraz nedosiahol na víťaznú trofej.Cenu Vladimíra Dzurillu pre najlepšieho slovenského brankára sezóny udelili Patrikovi Rybárovi , ktorý uplynulý ročník strávil v bieloruskom Dinamu Minsk v KHL.Za najlepšieho trénera vyhlásili Craiga Ramsayho , ktorý vedie reprezentáciu SR. Kanaďan absolvoval s národným tímom SR tri náročné previerky v rámci jednej sezóny.V auguste jeho zverenci zvládli olympijskú kvalifikáciu v Bratislave, vo februári sa tešili z olympiujského bronzu v čínskom Pekingu a na májových MS v Helsinkách a Tampere postúpili slovenskí reprezentanti druhýkrát v rade do štvrťfinále.Pozíciu najlepšej hokejistky Slovenska obhájila Nicol Lucák Čupková . Kreatívna útočníka patrila počas sezóny medzi najproduktívnejšie hráčky ruskej najvyššej súťaže.Za Agideľ Ufa odohrala 23 zápasov so ziskom 43 bodov, po vypuknutí vojny na Ukrajine sa vrátila domov a následne po turnaji A-skupiny I. divízie MS žien vo Francúzsku ukončila reprezentačnú aj hráčsku kariéru.Oproti minulému roku sa nezmenil ani držiteľ Ceny Juraja Okoličányho pre najlepšieho rozhodcu, ktorú tretíkrát v rade získal Peter Stano Do Siene slávy slovenského hokeja vo štvrtok uviedli dve legendy. Za rok 2021 sa pocty dočkal Peter Bondra, za rok 2022 Žigmund Pálffy.Práve táto útočná dvojica sa postarala o víťazný gól vo finále na MS vo 2002 vo švédskom Göteborgu, kde Slovensko získalo doteraz jediný titul majstrov sveta.Päťdesiatštyriročný Bondra strávil väčšinu hráčskej kariéry v zámorskej NHL a na prelome milénií patril k najlepším strelcom súťaže.V najkvalitnejšej lige sveta odohral v základnej časti 1081 zápasov s bilanciou 503 gólov a 389 asistencií. V play-off pridal 80 štartov, v ktorých 30-krát skóroval a nazbieral aj 26 gólových prihrávok.Na medzinárodnom ľade vybojoval so slovenským národným tímom zlato z MS 2002 aj bronz o rok neskôr. V reprezentačnom drese si zahral aj na dvoch olympijských turnajoch a jednom Svetovom pohári.Po ukončení hráčskej kariéry plnil funkciu generálneho manažéra slovenského národného tímu. Od roku 2016 je členom Siene slávy IIHF.Čerstvý päťdesiatnik Pálffy tiež zanechal výraznú stopu v NHL, v ktorej mal počas dvanástich sezón bilanciu viac ako jedného bodu na zápas.V základnej časti odohral 684 duelov, strelil v nich 329 gólov a na ďalších 384 prihral. V play-off zasiahol do 24 súbojov s bilanciou 9 presných zásahov a 10 asistencií. Zámorské pôsobenie ukončil nečakane už v sezóne 2005/2006, potom bavil fanúšikov v slovenskej extralige v rodnej Skalici.Pálffy ešte s československým tímom na MS juniorov získal bronz, má tiež zlato zo seniorského svetového šampionátu v Göteborgu 2002 a bronz z Helsínk 2003.Predstavil s spolu na piatich MS, troch ZOH a raz aj na Svetovom pohári. Do Siene slávy IIHF ho zaradili v roku 2019 v Bratislave.V Bratislave tiež vyhlásili najlepšie ideálne zloženie formácií dvoch najvyšších slovenských hokejových súťaží.V extralige sa do nej dostali brankár Marcel Melicherčík zo Spišskej Novej Vsi, obrancovia Šimon Nemec z Nitry s Mattom MacKenziem z bratislavského Slovana a útočníci Samuel Buček z Nitry, Samuel Takáč zo Slovana a Pavol Regenda z Michaloviec.V SHL za najlepších vyhlásili brankára Stanislava Škorvánka, obrancov Ondřeja Šmacha a Michala Nováka či útočníkov Šimona Petráša, Daniela Štumpfa a Marcela Holoviča.V mládežníckom hokeji Cenu Karola Faka pre najproduktívnejšieho hráča extraligy dorastu udelili Maximom Mamonovovi zo Slovana Bratislava, Cenu Dušana Pašeka pre najlepšieho strelca extraligy juniorov získal Adam Stránský z Trenčína.