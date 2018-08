Slovan proti Brnu sklamal. Najhorší výkon v príprave, hovorí Országh

Na snímke vľavo Tomáš Malec (Brno) a vpravo Mário Grman (HC Slovan) počas prípravného zápasu HC Slovan Bratislava - HC Kometa Brno 20. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. augusta (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava sa v pondelok po prvý raz predstavili v príprave na novú sezónu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) na domácom ľade. Trénera Vladimíra Országha však výkon jeho zverencov pri prehre 1:5 sklamal, zdvihol preto varovný prst."Belasí" odohrali za uplynulých sedem dní už piaty prípravný zápas, únava bola zreteľná najmä v jeho úvode.uviedol Országh.Úradujúci český majster strelil prvé štyri góly duelu, Slovan sa až za tohto stavu dokázal presadiť zásluhou jednej z posíl Rudolfa Červeného. Hostia potom strelili ešte jeden gól, ďalším zabránil Marek Čiliak, ktorý prišiel do Slovana práve z Brna. V bránke vystriedal po štvrtom inkasovanom góle Jakuba Štěpánka.povedal Országh, ktorý v zápase šetril niekoľko opôr. Odpočívali Lukáš Klok, Patrik Virta či Kyle Chipchura.vysvetlil.Tréner spolu s manažmentom stále čaká na príchod ďalších posíl, ktoré Slovan potrebuje do prvých elitných útokov." priznal Országh, ktorý si je vedomý aj toho, že by nemusel už prísť nikto:Slovan v piatok odohrá ďalší zo série prípravných duelov, ktorý bude zároveň predposledný pred štartom ligy. Stretne sa proti majstrovi Slovenska z uplynulej sezóny HC'05 Banská Bystrica na jeho ľade. Generálkou bude pre mužstvo duel proti Mladej Boleslavi v utorok 28. augusta na ZŠ Ondreja Nepelu.uzavrel Országh.Prvý zápas sezóny KHL 2018/2019 odohrajú Bratislavčania na ľade Metallurgu Magnitogorsk 2. septembra, následne odohrajú ešte dva zápasy na klziskách súperov - s Traktorom Čeľabinsk a Avtomobilistom Jekaterinburg. Doma sa prvýkrát predstavia 9. septembra v súboji proti Lokomotivu Jaroslavľ.