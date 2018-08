V portugalskom Montemore štartujú MS, Slovensko má želiezka v K2 a K4

Na snímke slovenskí rýchlostní kajakári Erik Vlček a Juraj Tarr. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

slovenská nominácia na MS v rýchlostnej kanoistike v Montemore:



ŽENY



Ivana Mládková K1 200 m a K1 500 m



Lucia Valová C1 500 m a C1 5000



Gabriela Ladičová C1 200 m



Lucia Valová, Gabriela Ladičová C2 500 m



Mariana Petrušová K1 5000 m



Mariana Petrušová, Martina Gogolová K2 200 m a K2 500 m







MUŽI



Csaba Zalka K1 200 m



Marek Krajčovič K1 5000 m



Martin Jankovec K1 1000 m



Peter Gelle, Adam Botek K2 1000 m



Erik Vlček, Juraj Tarr K2 500 m



Samuel Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka K4 500 m



Matej Rusnák C1 500 m a 1000 m



Samuel Baláž, Erik Vlček, Juraj Tarr, Gábor Jakubík K4 1000 m

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Sedemnásť slovenských rýchlostných kanoistov sa od štvrtka do nedele predstaví na MS v portugalskom stredisku Montemor-o-Velho. Najväčšími želiezkami v ohni budú oba dvojkajaky i štvorkajaky. Petra Gelleho s Adamom Botekom čaká na 1000 m trati obhajoba striebra z vlaňajšieho šampionátu v Račiciach.V K2 na 500 m bude v akcii skúsené duo Erik Vlček, Juraj Tarr, ktoré zasiahne do bojov aj v K4 na 1000 m spoločne so Samuelom Balážom a Gáborom Jakubíkom. Na olympijskej päťstovke sa postaví na štart kvarteto Baláž, Milan Fraňa, Csaba Zalka, Tibor Linka. Finálové ambície má v Montemore aj Ivana Mládková v K1 na 500 i 200 m.Pred vrcholom sezóny absolvovali slovenskí kajakári dvojtýždňové sústredenie v maďarskom Szolnoku.povedal pre stránku canoe.sk slovenský reprezentačný tréner Peter Likér.Pre štvorkajak v zložení Baláž, Vlček, Tarr, Jakubík to bude spoločná premiéra na MS." dodal Likér, ktorý dúfa, že Slováci sa v Montemore predvedú v čo najlepšom svetle.