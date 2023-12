Slovan s Ľubľanou bez tlaku, Weiss: Vnímam to ako odmenu

Futbalistov ŠK Slovan Bratislava čaká vo štvrtok (21.00 h) na Tehelnom poli záverečný zápas v A-skupine Európskej konferenčnej ligy (EKL) so slovinským klubom NK Olimpija Ľubľana. "Belasí" si môžu duel užiť s vedomím, že účasť vo vyraďovacej fáze si spečatili už v 5. kole, no stále môžu vybojovať aj priamy postup do osemfinále.





Ak slovenský šampión získa s Ľubľanou tri body a v súbežne hranom zápase "áčka" nezdolá francúzsky Lille hosťujúci Klaksvík, postúpi Slovan priamo do osemfinále. "Vnímam tento zápas ako odmenu za celý polrok, pre ľudí, klub i nás. Samozrejme, hrá sa aj o body a financie, budeme sa koncentrovať, aby sme podali dobrý výkon a priniesli radosť nám i fanúšikom," uviedol pre oficiálny klubový web hlavný tréner Vladimír Weiss st.Slovan v prvom vzájomnom zápase zdolal Olimpiju Ľubľana 1:0, keď sa presadil ako jediný v 55. minúte z pokutového kopu srbský zakončovateľ Aleksandar Čavrič. Práve po tomto stretnutí sa Slovan dostal na čelo skupiny pred Lille, s ktorým následne vonku prehral (1:2), doma remizoval (1:1) a postup spečatil víťazstvom na ihrisku Klaksvíku (2:1).Slovan má pred záverečným kolom jesennej časti domácej Niké ligy na čele štvorbodový náskok pred MŠK Žilina. "Belasí" sa naladili na duel s Ľubľanou triumfom na pôde Podbrezovej, ktorú deklasovali 6:0. "Chceme vyhrať a potešiť fanúšikov. Tešíme sa na zápas. Zodpovedne sa pripravujeme, dáme do toho všetko. Myslím si, že môžeme nadviazať na výkon z Ľubľany, kde sme si počínali veľmi dobre a mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom. Každý duel je však iný. Ako vždy, rozhodne sa až na ihrisku," povedal útočník David Strelec.Úradujúci slovinský majster takisto bojuje na ligovej scéne o obhajobu titulu, no po jesennej časti bude s určitosťou na druhej priečke za vedúcim Celje, ktoré má náskok sedem bodov a zápas k dobru. Olimpija sa však naladila na duel na Tehelnom poli víťazstvom nad tretím Koperom (4:2). Mužstvo od predošlého vzájomného duelu so Slovanom vedie nový kouč Zoran Zeljkovič: "Videl som, že súper má veľkú kvalitu. Na druhej strane Slovan je určite zdolateľný. Majú svoje slabiny a my sa to pokúsime využiť. Vzhľadom na stav oboch tímov by bol bod úspech, no pred zápasom nikto nejde po bod. Proti takémuto súperovi môžeme pri dobrej a organizovanej hre dúfať v niečo viac," uviedol ZeljkovičZápas ŠK Slovan Bratislava – NK Olimpija Ľubľana má úvodný výkop vo štvrtok o 21.00 h na Tehelnom poli v Bratislave. Duel povedú rozhodcovia z Turecka, ako hlavný Arda Kardesler, na čiarach mu budú asistovať Mehmet Tugral a Deniz Caner Özaral. V paralelne hranom stretnutí čaká LOSC Lille na domácom ihrisku súboj s Klaksvíkom.

6. kolo Európskej konferenčnej ligy /štvrtok 14. decembra, 21.00 h/:



A-skupina:



ŠK Slovan Bratislava - NK Olimpija Ľubľana /rozhodcovia: Arda Kardesler - Mehmet Tugral, Deniz Caner Özaral (všetci Turecko)/



ďalší zápas (21.00 h):



LOSC Lille - KÍ Klaksvík /rozhodca Nobre (Portug.)/





tabuľka:



1. Lille 5 3 2 0 7:2 11*



2. SLOVAN 5 3 1 1 7:5 10*



3. Klaksvík 5 1 1 3 5:6 4



4. Ľubľana 5 1 0 4 2:8 3



* - istý postup do baráže o osemfinále