Kodaň je po 13 rokoch opäť v osemfinále LM, Neestrup: Mimoriadny úspech

Futbalisti FC Kodaň sa druhýkrát v histórii prebojovali do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Definitívne o tom rozhodli utorňajším domácim triumfom 1:0 nad Galatasarayom Istanbul, celý zápas v drese domácich odohral slovenský obranca Denis Vavro. Na chvoste A-skupiny a bez jarnej účasti v európskych pohároch zostal Manchester United, ktorý nezvládol domáci súboj s Bayernom Mníchov (0:1).





"Považujem za mimoriadny úspech, že dánsky tím dokázal v tejto konkurencii postúpiť. Skupina bola veľmi silná s množstvom futbalových hviezd. Preto ani neviem slovami vyjadriť, aké skvelé je pre nás, že sme získali osem bodov," povedal tréner dánskeho šampióna Jacob Neestrup. Kodaň sa predtým dostala do osemfinále LM iba raz, v sezóne 2010/11 predstihla v skupine Rubin Kazaň i Panathinaikos a v osemfinále potom vypadla s FC Chelsea po výsledkoch 0:2 doma a 0:0 vonku.Dánsky tím mal pred zápasom všetko vo svojich rukách a víťazstvo mu zaručovalo postupovú istotu. Po necelej hodine hry ho zariadil gólom stredopoliar Lukas Lerager, ktorý potom v závere videl po dvoch žltých aj červenú kartu a hoci Galatasaray mal šance na vyrovnanie, domáci ich tlaku odolali. Kodani by vzhľadom na lepšie skóre v porovnaní s Turkami napokon stačil na postup aj bod, keďže Manchester United nedokázal doma zdolať Bayern. Galatasaray si preto zahrá na jar aspoň Európsku ligu. "Pokračujeme v play off EL a náš cieľ získať európsku trofej je stále v hre," reagoval Okan Buruk, tréner istanbulského tímu.Manchester United živil pred záverečným kolom aspoň teoretickú šancu na prienik do osemfinále, potreboval však vyhrať nad Bayernom (už istým víťazom skupiny) a dúfať v remízový výsledok v druhom stretnutí. Gól Kingsleyho Comana v 70. minúte definitívne pochoval nádej domácich, ktorí zo šiestich zápasov v skupine vydolovali iba štyri body a ich púť v Európe sa v tejto sezóne skončila. "Postup sme si neprehrali dnes. Mali sme si už predtým v tejto skupine počínať lepšie. Realita je taká, že sme nezískali dostatok bodov a musíme to označiť za sklamanie," netajil rozčarovanie z výkonov v A-skupine tréner Erik ten Hag. Jeho zverenci herne opäť sklamali a za celý zápas vyslali na bránku súpera jedinú strelu, v prvom polčase sa o to z diaľky postaral Luke Shaw.Druhýkrát sa "červeným diablom" stalo, že skončili na poslednom mieste v skupine LM. Inkasovali v nej celkovo až 15 gólov, podľa Opta stats je to najviac zo všetkých anglických klubov v histórii súťaže. Menej bodov (3) mal na konte iba Manchester City v roku 2012 - v náročnejšej skupine s Realom Madrid, Borussiou Dortmund a Ajaxom Amsterdam. "Stále je v sezóne o čo hrať, teraz sa musíme sústrediť na Premier League," vyhlásil ten Hag.Okrem prehry zarmútili kormidelníka United pred víkendovým ligovým šlágrom na ihrisku Liverpoolu aj zranenia dvoch hráčov - Harry Maguire musel opustiť ihrisko už v prvom dejstve, Luke Shaw striedal v polčasovej prestávke. "Nie je to príjemné. Uvidíme, čo ukážu ďalšie vyšetrenia," reagoval ten Hag bezprostredne po stretnutí. United prehrali 12 z 24 duelov v prebiehajúcej sezóne."Myslím si, že víťazstvo sme si zaslúžili. Som spokojný ako hráči k tomuto duelu pristúpili. Na Old Trafforde sa nikdy nehrá ľahko, no zvládli sme to," zhodnotil duel Thomas Tuchel, tréner Bayernu. Bavori neprehrali v skupinovej fáze LM od roku 2017.