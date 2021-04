Slovan senzačne otočil zápas a triumfoval v predĺžení, séria play-off so Zvolenom je vyrovnaná

Šťastie mal Slovan

Séria pokračuje v Bratislave

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - Aj druhé stretnutie semifinálovej série play-off medzi Zvolenom Slovanom Bratislava v slovenskej hokejovej extralige bolo mimoriadne vyrovnané a rovnako ako prvý zápas dospelo až do predĺženia. Kým v prvom súboji sa duel skončil 2:2 a po bezgólovom predĺžení uspeli domáci Zvolenčania v samostatných nájazdoch, tentokrát si triumf uchmatli hosťujúci Bratislavčania.Slovan vo Zvolene prehrával po druhej tretine 0:2, ale navrátilec do zostavy bratislavského tímu Brandan Ranforda dvoma zásahmi v početnej výhode zariadil remízu 2:2 a predĺženie. A štyri sekundy pred jeho koncom rozhodol dôrazný Brendan O'Donnell."Vyvíjalo sa to veľmi dobre, viedli sme 2:0. Slovan je však silné mužstvo a keď dostane presilovku, tak ju vie využiť. Asi nie je náhoda, že z doterajších šiestich duelov v tejto sezóne až päť sa skončilo remízou 2:2. Šťastie v predĺžení dnes mali oni a rozhodli o víťazstve. Každý z chlapcov chcel spraviť maximum pre úspech. Netreba sa za nič hanbiť. Hrá sa na víťazstvá, takže niekto si ešte musí pripísať tri triumfy. Je to vyrovnané, ponúknuté šance sa súperom darí využívať. Rozhodujú maličkosti," komentoval po súboji kouč Zvolenčanov Peter Oremus A pokračoval: "Sila jedného aj druhého mužstva je veľká. My teraz musíme dva dni dobre zregenerovať v Bratislave chceme získať späť, čo nám súper vzal u nás."Séria sa teraz sťahuje do Bratislavy, kde sa súboje uskutočnia v sobotu a nedeľu 17. a 18. apríla. Už teraz je isté, že hrať sa bude aj piaty zápas v stredu 21. apríla pod Pustým hradom.