Manchester City i Real sú v semifinále Ligy majstrov, Španielov nevykoľajil ani útok na autobus (video)

Real nerozhodilo rozbité sklo

Ospravedlňujú sa hosťom

15.4.2021 (Webnoviny.sk) - V zostávajúcich dvoch dueloch štvrťfinále Ligy majstrov 2020/2021 sa prekvapenie nekonalo a postup do semifinále si vybojovali mužstvá, ktoré zvíťazili v domácom prostredí v prvých stretnutiach.V utorok sa do ďalšej časti LM dostali anglický tím FC Chelsea z Londýna a francúzsky Paríž Saint-Germain , v stredu večer sa k nim pridali anglický Manchester City a španielsky Real Madrid . PSG bude o ďalšie finále bojovať s hráčmi City, na Chelsea čaká "biely balet".Manchester City v prvom súboji doma zvíťazil 2:1 a napriek tomu, že v Dortmunde v stredu prehrával zásahom domáceho Juda Bellinghama po prvom polčas 0:1, po zmene strán anglický otočil a opäť si pripísal triumf 2:1.Real Madrid si počas minulého týždňa vybudoval solídnu východiskovú pozíciu domácim triumfom 3:1 a v odvete na pôde FC Liverpool ubránil remízu 0:0. Domáci síce mali územnú aj streleckú prevahu, ale recept po pozornú defenzívu súpera nenašli ani raz.Čiernou škvrnou stredajšieho diania vo futbalovej LM bol incident v Liverpoole pri príchode hráčov Realu na štadión Anfield. Domáci fanúšikovia totiž nešpecifikovaným predmetom rozbili minimálne jedno sklo na autobuse hostí. Ani to však Real nerozhodilo a postúpil do semifinále.Vedenie "The Reds" odsúdilo tento incident. "Odsudzujeme činy, ktoré viedli k poškodeniu tímového autobusu Realu Madrid pri príchode na Anfield. Je to absolútne neprijateľné a hanebné správanie sa niekoľkých jednotlivcov," uvádza sa vo vyhlásení FC Liverpool."Úprimne sa ospravedlňujeme našim hosťom za akékoľvek spôsobené utrpenie. Budeme spolupracovať s políciou na objasnení okolností a identifikácii zodpovedných osôb," dodal anglický klub.