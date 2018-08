Slovan si zo zápasu s Nitrou odniesol len jeden bod

Na snímke sprava Ibrahim Rabiu (Bratislava) a Pavol Kóňa (Nitra) v zápase 4. kola Fortuna ligy vo futbale medzi ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra. V Bratislave 12. augusta 2018. Foto: TASR Foto: TASR

ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra 1:1 (0:1)



Góly: 88. Šporar - 44. Taiwo. Rozhodovali: Sedlák - Benko, Hrmo, ŽK: Fábry, Hroššo (obaja Nitra), 1192 divákov



Slovan: Greif - Apau, Saláta, Laczkó, Suchockij - Savičevič (46. Holman), De Kamps (69. Čavrič) - Hološko, Rabiu, Cmiljanič (46. Moha) - Šporar



Nitra: Hroššo - Kuník, Križan, Farkaš, Chovanec - Taiwo, Kóňa, Šimončič, Kotrík - Fábry (86. Machovec), Vestenický (78. Steinhübel)

Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovan Bratislava zaznamenal prvý zápas v sezóne, z ktorého si neodniesol plný počet bodov. Nitra pre zmenu získala prvý bod v sezóne.Nitrania ohrozili bránku súpera skôr než kombinačnejší domáci, keď Kóňa zblokoval rozohrávku Savičeviča a Vestenický potiahol loptu, s jeho strelou si poradil brankár Greif. Slovan si úvodnú príležitosť utvoril po štvrťhodine hry, Šporar si spracoval dlhú loptu a zbavil sa obrancu, hosťujúci brankár Hroššo vyrazil pokus na roh.Po ňom sa akrobatickým zakončením prezentoval Saláta, no nebezpečnejšia bola nasledujúca rýchla akcia, na jej konci Hološko zvolil prihrávku namiesto strely a nenašiel žiadneho spoluhráča. Po polhodine hry potiahol Cmiljanič protiútok, prihral Šporarovi, ktorý ani tentoraz neprekonal Hrošša. Na opačnej strane podbehol Greif vysoký kop, ale obrancovia zaňho zaskočili a aktívneho Taiwa nepustili do zakončenia.Šporar mal vďaka vysunutiu od Rabiua aj tretiu a zatiaľ najväčšiu šancu, zákrok Hrošša však opäť uchoval bezgólový stav. Prelomili ho hostia v 44. minúte, keď Taiwo po Kóňovej prihrávke obišiel aj Greifa a skóroval do odkrytej siete - 0:1.Slovan zareagoval cez prestávku dvoma striedaniami, Moha a Holman nahradili Cmiljaniča so Savičevičom. Domáci sa tlačili dopredu, ale centre či iné náznaky narážali na defenzívu Nitry, ktorá pri protiútokoch hrozila predovšetkým Taiwom. Striedajúci Moha sa po jednom z centrov uvoľnil v šestnástke, Hroššo zneškodnil jeho tvrdý pokus o vyrovnanie.V 69. minúte prišiel do hry Čavrič, ktorý vystriedal De Kampsa, a Bratislavčania sa vrhali do útoku v ešte väčšom počte. Práve Čavrič mal onedlho vyloženú možnosť, ale Hroššo niekoľkýkrát podržal Nitru. Čavrič mal v záverečnej desaťminútovke ďalšiu šancu, po spätnej prihrávke netrafil bránku.Slovan sa dočkal vyrovnania v 88. minúte, obrancovia neustrážili v pokutovom území Šporara, a ten prekonal Hrošša, ktorý si siahol na loptu. Domáci sa pokúsili aj o víťazný zásah, no po troch víťazstvách prvýkrát nezabodovali naplno.