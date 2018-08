Slovenky do 18 rokov podľahli na MS v hádzanej Rakúsku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

MS hádzanárok do 18 rokov



A-skupina:



SLOVENSKO - Rakúsko 23:27 (12:14)



Ďalšie nedeľňajšie zápasy:



Rumunsko - Angola 19:19



Poľsko - Nemecko 25:30

Tabuľka:



1. Nemecko 4 4 0 0 111:80 8



2. Rumunsko 4 3 1 0 106:78 7



3. Poľsko 4 2 0 2 99:103 4



4. Rakúsko 4 2 0 2 86:106 4



5. Angola 4 0 1 3 77:96 1



6. Slovensko 4 0 0 4 89:105 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kielce 12. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárske reprezentantky do 18 rokov si na prebiehajúcich MS v Poľsku pripísali na konto už štvrtú prehru. V nedeľu podľahli v zápase A-skupiny Rakúsku 23:27 a stratili aj teoretickú šancu na postup do vyraďovacej časti. Mladé Slovenky sa v pondelok o 16.00 h stretnú s Angolou. Z každej skupiny postúpia do vyraďovacej fázy MS štyri najlepšie tímy.