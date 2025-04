Slovan spravil v Žiline veľký krok k titulu. Boli by sme blázni, keby sme ho nezískali, vraví Weiss

Slovan vrátil Žiline debakel

Žilina doplatila na efektivitu

6.4.2025 (SITA.sk) - Na sobotňajší duel nadstavbovej časti najvyššej slovenskej futbalovej súťaže 2024/2025 budú chcieť hráči MŠK Žilina asi čo najskôr zabudnúť. „Šošoni“ doma prehrali s majstrovským Slovanom Bratislava vysoko 0:5.Šesť kôl pred koncom tak majú „belasí“ nakročené k ďalšiemu titulu, keďže pred druhou Žilinou majú už 10-bodový náskok. Tretia Trnava s nedeľným zápasom v Košiciach k dobru stráca na Slovan 13 bodov.Bratislavčania uštedrili Žiline najvyššiu domácu prehru v novodobej histórii. Odplatili jej zároveň jesennú prehru 0:5 z Tehelného poľa.„Veľké víťazstvo s výborným súperom po výbornom výkone. Málokedy mám po zápase takú emóciu, že som so všetkým spokojný, ale dnes naozaj som. Som rád, že sme Žiline oplatili prehru z domáceho zápasu, ktorá ma mrzela, aj keď to bolo po postupe do Ligy majstrov. Teší ma, že si hráči v zakončení prihrávali a neboli sebeckí. Máme teraz na čele tabuľky náskok 10 bodov, boli by sme blázni, keby sme nezískali titul, aj keď vo futbale je možné všetko,“ povedal kouč Slovana Vladimír Weiss st. podľa webu domácich.Stredopoliar MŠK Mário Sauer po tvrdej lekcii od Slovana iba ťažko nachádzal slová. „Slovanu sme dovolili až príliš veľa. Keby sme v úvode strelili vedúci gól z veľkej šance, mohlo to vyzerať úplne inak. Potom prišli zbytočné chyby a rýchlo sme prehrávali o dva góly. Keď so Slovanom prehrávate 0:2 a hráte do plných, tak ich brejky sú smrteľné. Bohužiaľ, dokázali nás vytrestať z každej možnosti, ktorú sme im ponúkli. Slovan má síce už veľký náskok, ale stále máme o čo hrať,“ podotkol talentovaný záložník.Podľa domáceho trénera Michala Ščasného žilinské mužstvo doplatilo na efektivitu. „V predchádajúcich zápasoch so Slovanom či naposledy v Trnave sme premieňali šance. Dnes sme ich mali dosť, nie však kvalitu v zakončení. Slovan nás vytrestal po našich veľkých chybách a stratách z protiútokov, to majú silné. Zároveň boli oveľa viac agresívni ako my. Keď chceme byť úspešní proti takémuto súperovi, musíme sa im v bojovnosti a agresivite minimálne vyrovnať. Futbalový život však musí ísť ďalej. Toto musíme hodiť za hlavu. Stále je v hre veľa - boj o 2. miesto, a ideme o to bojovať,“ skonštatoval kouč MŠK Žilina.