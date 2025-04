Víťazmi Bratislavského maratónu a majstrami SR Rusina a Polohová

Víťazmi jubilejného 20. ročníka Bratislavského maratónu a zároveň majstrami Slovenska sa stali Martin Rusina a Zuzana Polohová. Člen tímu Bratislava maratón je historicky tretím Slovákom, ktorému sa podarilo vyhrať v celkovej klasifikácii.



Rusina zároveň stanovil časom 2:23:43 h historicky nový najlepší čas z domácich pretekárov. „Celý rok mám dobrú výkonnosť, ale na maratón som až tak netrénoval. Vedel som, že druhé kolo bude ťažké a to sa aj potvrdilo. Prvé kolo som rozdával úsmevy, bolo to fajn a bežal som v dobrej skupine, takže som sa aj schovával. Druhé kolo ma už výrazne bolelo, bežal som sám, vytrápil som sa s vetrom, traťou a počasím. Chcel som podať čo najlepší výkon, samozrejme, chcel som vyhrať majstrovstvá Slovenska a celkovo. Podarilo sa mi to, bojoval som. Ja som rád, že som to zvládol a do posledného kilometra som bojoval. Na 40. kilometri, keby tam neboli ľudia, tak veľmi ťažko dôjdem. Teší ma víťazstvo na Bratislavskom maratóne," povedal Rusina k prvému miestu.



Medzi ženami sa na maratónskej dĺžke tiež podarilo zvíťaziť Slovenke, Zuzana Polohová vyhrala časom 2:49:15 h, čím stanovila nový rekord podujatia. Doterajšie maximum prekonala o takmer dve minúty. „Trénovali sme na to, aby som dobehla na veľmi peknom mieste, povedzme, že aj zvíťazila. Makala som na to celú zimu, ale vždy je maratón taký otvorený. Mala som veľký rešpekt. Zo začiatku sa mi bežalo veľmi fajn, až do takého 30. kilometra. Potom to prišlo, nohy mi veľmi oťažili, takže som dosť spomalila, ale nejako som to už silou vôle potom dobojovala,“ zhodnotila Polohová svoju cestu za prvenstvom.



Víťazom polmaratónu sa medzi mužmi stal Ondrej Kubo časom 1:09:05 hod. Reprezentant Slovenska v triatlone a duatlone si na bratislavskej trati zlepšil svoj osobný rekord z roku 2022 o minútu. V polovici pretekov sa postupne vyformoval okruh favoritov, člen tímu BMSC sa neskôr dostal do trháku a na skupinku dvoch prenasledovateľov mal v cieli takmer minútový náskok. „Som veľmi spokojný s časom a polmaratónom. Vlastne to bolo také rozhodnutie na poslednú chvíľu, v sobotu som sa rozhodol, že budem bežať. Chlad nebol problém, skôr vietor. Občas to bolo nárazové a miestami, keď medzi budovami fúklo, tak chvíľkami som mal pocit, že zostaneme stáť. Ide asi o najväčší bežecký úspech v kariére, je to 20. ročník Bratislavského maratónu, a k tomu pretekám za klub Bratislava Marathon,“ uviedol Kubo na margo svojho víťazného výkonu, ktorý bol v historických tabuľkách ôsmy najlepší spomedzi Slovákov.

U žien sa z prvenstva radovala Zuzana Gejdošová časom 1:19:13 hod. Víťazka udávala od začiatku tempo a po veľkú väčšinu si držala výrazný náskok od konkurentiek. „Druhýkrát som tu behala, trať som už poznala a hodnotím to stále veľmi pozitívne. Trať bola perfektne pripravená, úžasná atmosféra, čiže nemám čo vytknúť. Všetci sme behali v rovnakých podmienkach, čiže nás to potrápilo a o to viac ma teší víťazstvo. Obe výhry majú svoje čaro, tentoraz to bol lepší čas, ale minule to bol titul. Je to môj druhý najlepší čas, takže ma to potešilo,“ vyjadrila sa Gejdošová k prvému miestu. Svojim výkonom sa zaradila na historicky siedmu priečku medzi domácimi pretekárkami.

ČSOB Bratislava maratón - výsledky:



muži: 1. Martin Rusina 2:23:43 h, 2. Marek Hladik (obaja Bratislavský maratón) 2:24:51, 3. Marek Lenčéš (AO TJ Slávia STU Bratislava) 2:25:15



ženy: 1. Zuzana Polohová (AO TJ Slávia STU Bratislava) 2:49:15 h, 2. Nikola Čorbová (Bratislavský maratón) 2:54:48, 3. Monika Kusendová (Atletika Nové Mesto nad Váhom) 2:57:53



Renault polmaratón - výsledky:



muži: 1. Ondrej Kubo (BMSC) 1:09:05 h, 2. Adam Mihalov (AK ZVP Lučatín) 1:10:03, 3. Matúš Kozlovský (Slávia STU Bratislava) 1:10:18



ženy: 1. Zuzana Gejdošová (ŠKP BA) 1:19:13 h, 2. Renáta Klamová (Trimood) 1:21:47, 3. Kristína Néč Lapinová (Sport4u) 1:23:47