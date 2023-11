Slovan triumfoval v lige ôsmykrát po sebe. Sme silné mužstvo, vraví útočník Strelec (video+foto)

Druhý polčas bol v réžií Slovanu

5.11.2023 (SITA.sk) - Futbalistom slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava sa počas ostatného týždňa mimoriadne strelecky darilo. V troch ligových vystúpeniach zaznamenali až 13 presných zásahov.Najprv nasúkali štyri góly do siete FC Košice (4:0), potom odprevadili domov s debaklom hráčov MFK Zemplín Michalovce (5:1) a v sobotňajšom dueli 13. kola zvíťazili rozdielom triedy 4:1 v Banskej Bystrici.„Prvý polčas nebol ideálny, Banská Bystrica nás zaskočila gólom. Našťastie, ešte do prestávky sme vyrovnali. V druhom dejstve bola hra v našej réžii a ukázali sme, že sme právom na prvom mieste,“ povedal podľa webu Slovana útočník Dávid Strelec , ktorý v zápase zaznamenal bilanciu 1+2 a v 55. min akrobatickou pätičkou strelil tretí gól hostí.„Pri góle som šiel na prvú žrď, hráči sa zrazili nohami a lopta sa odrazila smerom ku mne. Už som to nemohol nejako inak zakončiť, skúsil som toto a vyšlo to,“ dodal.Bratislavčania v najvyššej súťaži triumfovali v ôsmom zápase po sebe. Po prvý raz počas tejto série však museli otáčať nepriaznivý stav.V tabuľke má Slovan na konte 32 bodov a sedembodový náskok pred MŠK Žilina so zápasom k dobru. Banskobystričania sú siedmi s 19 bodmi.„Sme silné mužstvo, čo sme sobotu ukázali. Za nepriaznivého stavu sme nezvesili hlavy. Veľmi sa tešíme z týchto troch bodov,“ podotkol Strelec.Slovenský reprezentant sa v Banskej Bystrici častejšie sťahoval do podhrotovejších pozícií, vďaka čomu si v duelu pripísal aj dve gólové prihrávky.„Keď vyjde pekná asistencia či dobrá akcia, teším sa rovnako ako vo chvíli, keď dám gól. Podstatné je, aby mužstvo víťazilo. Sobotu som nehral útočníka, takže dve asistencie na krídlo či 'desiatku' nie sú zlé,“ poznamenal odchovanec „belasých“.Strelec už myslí na štvrtkový zápas v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2023/2024 proti francúzskemu tímu OSC Lille . Na zápase sa očakáva početná divácka kulisa a Bratislavčania dúfajú, že súperovi odplatia nedávnu prehru 1:2.„Ďakujeme fanúšikom, ktorí nás prišli podporiť do Banskej Bystrice. Všetci v kabíne veríme, že vo štvrtok bude na Tehelnom poli vypredané. Urobíme všetko pre to, aby sa nám podarilo zobrať Lille nejaké body,“ skonštatoval Dávid Strelec.