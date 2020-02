Slovan uspel v Nitre, Banská Bystrica zdolala v Tipsport lige Trenčín až po nájazdoch

Majster viedol o dva góly

Zuzin oslávil návrat hetrikom

Liptáci prerušili sériu prehier



Tipsport liga 2019/2020



základná časť - 49. kolo - piatok



MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 WPC Koliba Detva 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 23. M. Surový (Tamáši, Kramár), 32. Vybiral (Oško, Piatka)



HC '05 iClinic Banská Bystrica - HK Dukla Trenčín 5:4 po sam. nájazdoch (3:1, 0:0, 1:3 - 0:0, 1:0)

Góly: 3. Kriška (Mlynarovič, Bartánus), 4. Šoltés (B. Ihnačák, Ďatelinka), 6. Žiak (Fafrák), 49. Ďatelinka (B. Ihnačák), rozhodujúci nájazd B. Ihnačák - 5. Ferenyi (McCormack), 37. Hecl, 55. Paukovček (Sojčík, Štach), 60. Švec



HKM Zvolen - DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) 9:2 (2:1, 3:0, 4:1)

Góly: 16. Zuzin (Kubát, McPherson), 20. Thompson (Trotter, Corrin), 22. Zuzin (McPherson, Štrauch), 32. Tibenský (Betker), 36. Zuzin (Švarný, Corrin), 46. Halama (Betker, Švarný), 52. Tibenský (Petran, Marcinek), 55. McPherson (B. Mráz, J. Mikúš), 60. J. Mikúš (Štrauch) - 15. Láda (Kiss, Wehrs), 50. Szirányi (Valchař, Kiss)



HK Nitra - HC Slovan Bratislava 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Góly: 39. Scheidl (Morrison, Blackwater) - 15. Urbánek (St. Pierre, Basaraba), 16. Zigo (Abdul, Pance), 55. Demo (Štajnoch, Kytnár), 57. Štajnoch (Abdul, Viedenský)



HC Mikron Nové Zámky - HK Dukla Ingema Michalovce 5:4 po predĺžení (1:1, 1:1, 2:2 - 1:0)

Góly: 10. Ondrušek (Mikula, Bajtek), 38. Jurík (Ordzovenský, Stupka), 52. Bajtek (Jurík), 55. Šille (Andrisík), 61. Obdržálek (Jurík) - 18. Kolba (Safaralejev, Török), 29. Mesikämmen (Spilar, Lalancette), 55. Šimun (Borov, Hvila), 60. Phillips (Lalancette, Pukka)



MAC Budapešť (Maď.) - HK Poprad 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Góly: 1. Strech (Klempa), 8. Sofron (Klempa, Strech) - 12. Lapšanský (Matúš Paločko), 44. Dalhuisen (Larkin), 49. Mercier (P. Svitana, Zagrapan)



14.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice zdolali hráčov Trenčína 5:4 po samostatných nájazdoch v piatkovom zápase 49. kola Tipsport ligy. Úradujúci majster a zároveň líder tabuľky získal bod navyše zásluhou premeneného nájazdu skúseného útočníka Briana Ihnačáka, ktorý dokonale vymiešal puk pred Matejom Tomekom.Bystričania mohli vyhrať aj v riadnom hracom čase, ale neudržali vedenie 4:2. Deväť sekúnd pred koncom tretej tretiny v power-play hostí vyrovnal Jozef Švec.Slovan Bratislava vyhral v Nitre 4:1 a znížil stratu na lídra z Banskej Bystrice na dva body. Takmer 3400 divákov si len raz zakričalo gól, a to po strele Lana Scheidla v 39. min.Vtedy už hostia z Bratislavy viedli 2:0 po zásahoch Jakuba Urbánka a Tomáša Ziga, ktorý zakončil parádnu akciu prvého útoku hostí. Gólové poistky pre Slovan v tretej tretine pridali Daniel Demo a Martin Štajnoch.Najproduktívnejší hráč súťaže Jindřich Abdul sa vďaka dvom asistenciám dostal už na hranicu 55 bodov (19 gólov + 36 asistencií).Peter Zuzin oslávil návrat do zvolenského dresu hetrikom. Slovenský reprezentant sa troma gólmi podieľal na vysokom triumfe Zvolena nad Miškovcom 9:2. Obranca Jozef Tibenský pridal dva góly na strane víťazného tímu a kanadský útočník Allan McPherson sa blysol gólom a dvoma asistenciami.Za Poprad v Budapešti nastúpili až tri bratské dvojice - Matúš a Matej Paločkovci, Patrik a René Svitanovci ako aj Róbert a Richard Hunovci. Favorizovaní hostia už po siedmich minútach prehrávali 0:2, ale nakoniec zavŕšili obrat.Víťazný gól Podtatrancov strelil v 49. min kanadský útočník Pierre-Luc Mercier. V drese Popradu prvýkrát nastúpil aj bývalý reprezentant Martin Réway, ale nebodoval.Úvodný zápas piatkového programu sa v Liptove skončil víťazstvom domáceho Liptovského Mikuláša nad Detvou 2:0. V rozpätí necelých deviatich minút v druhej tretine skórovali Maroš Surový a Vladimír Vybiral.Posledným miestom v tabuľke a viacerými hráčskymi odchodmi zdecimovaní Liptáci prerušili sériu troch prehier, predposlední Detvania pridali piatu prehru v sérii.Liptovskí hokejisti v tomto stretnutí nastúpili bez tria bratov Hunovcov. Richard a Róbert už prestúpili do Popradu a najstarší Rudolf Huna má natiahnutý stehenný sval. Liptovský Mikuláš zostal posledný s mankom 9 bodov na Detvu.