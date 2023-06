Slovan začal prípravu, Savvidis: Na každom poste máme skvelých hráčov

Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava odštartoval v pondelok letnú prípravu na novú sezónu. Z nových posíl absolvoval prvý tréning aj grécky stredopoliar Kyriakos Savvidis, ktorý prišiel na Tehelné pole z konkurenčného Spartaka Trnava.





"Som šťastný, že som tu a mohol som sa stretnúť so spoluhráčmi. Teším sa na tréningy a všetko, čo nás čaká. Chcem pomôcť tímu," povedal Savvidis na oficiálnom kanáli Slovana na youtube.com. "Ak ma tréner postaví na pozíciu "6", budem hrať tam. Ak na inom poste, budem to akceptovať. Mojím cieľom je, aby sme víťazili. O spoluhráčoch môžem povedať iba samé dobré veci, nielen o Kuckovi a Kankavovi, ktorí sú pre mňa najlepší hráči v lige, spolu s Weissom ml. Myslím si, že máme na každej pozícii skvelých hráčov.""Belasí" získali v letnom prestupovom období aj rakúskeho obrancu Kevina Wimmera, ktorý podpísal s fortunaligovým klubom trojročnú zmluvu. Naopak z mužstva odišiel slovinský útočník Žan Medved, ktorý prestúpil k nováčikovi z Košíc. Do Slovana sa nevráti ani David Hrnčár, pretože druholigový belgický tím SK Beveren si uplatnil opciu na prestup.Mužstvo Vladimíra Weissa st. čakajú počas prípravy štyri zápasy. V rámci sústredenia v Rakúska odohrá súboje s Klužom (v sobotu 24. júna) a s Ľubľanou (v utorok 27. júna), následne sa stretne v sobotu 1. júla s Wislou Plock a v stredu 5. júla s Rapidom Bukurešť v X-Bionic Sphere v Šamoríne.Slovan bude Slovensko reprezentovať opäť aj v kvalifikácii Ligy majstrov. Žreb prvého predkola je na programe 20. júna a "belasí" figurujú pred ním medzi nasadenými tímami. Prvé zápasy sú na programe 11./12. júla.Savvidis chce mužstvu pomôcť k obhajobe ligového titulu, ale dostať sa s ním opäť aj do skupinovej fázy niektorej z európskych pohárových súťaží: "Keď hráte za Slovan, chcete vyhrať všetko, čo sa dá na Slovensku. Každý vie, že Slovan chce hrať v Európe. Uvidíme, kam sa nám podarí prebojovať, či to bude Liga majstrov, Európska liga alebo Európska konferenčná liga. Musíme sa sústrediť na tréningy a ísť krok za krokom, aby sme spravili to najlepšie pre klub a fanúšikov."

Program letnej prípravy ŠK Slovan Bratislava (zdroj: skslovan.com):



14. až 17. júna: krátke sústredenie v tréningovom centre X-BionicSphere v Šamoríne

19. až 27. júna: sústredenie vo Windischgarstene (Rakúsko)

24. júna: ŠK Slovan Bratislava - FC Universitatea Kluž (prípravný zápas v Rakúsku)

27. júna: ŠK Slovan Bratislava - NK Olimpija Ľubľana (prípravný zápas v Rakúsku)

1. júla: ŠK Slovan Bratislava - Wisla Plock (prípravný zápas v X-BionicSphere v Šamoríne)

5. júla: ŠK Slovan Bratislava - FC Rapid Bukurešť (prípravný zápas v X-BionicSphere v Šamoríne)