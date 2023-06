Sagan piaty v 2. etape Okolo Švajčiarska 2023, zvíťazil Girmay

Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v pondelkovej druhej etape pretekov Okolo Švajčiarska piate miesto. V záverečnom špurte triumfoval Eritrejčan Biniam Girmay z tímu Intermarché-Circus-Wanty. Druhý skončil Francúz Arnaud Demare (Groupama-FDJ) a tretí bol Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma). Domáci Stefana Künga si udržal žltý dres vedúceho pretekára priebežného poradia.





V pondelok bola na programe 174 km dlhá zvlnená etapa z Beromünsteru do Nottwilu. Tridsať kilometrov pred cieľom došlo k obrovskému pádu niekoľkých desiatok pretekárov, vpredu zostalo asi len 20 jazdcov a vytvorili sa obrovské rozdiely. Nasledoval kopec Oberarig (3,3 km, 4,8 %), viacerí cyklisti sa už nevrátili späť do pelotónu. Sagan tento úsek zvládol bez problémov, jazdil vpredu a chystal sa na špurt. Tri kilometre pred cieľom sa držal vpredu van Aert, no v závere bol najrýchlejší Girmay. Okrem prvých troch sa pred Slováka dostal aj Čech Pavel Bittner z DSM."Keď som preťal cieľovú čiaru, bol som prekvapený a nadšený. Po dvoch mesiacoch od pádu vo Flámsku som dobre potrénoval a dostal sa už pomaličky do formy. Je úžasné, že sa mi to takto podarilo. Teším sa aj pre fanúšikov, ktorí sem prišli a veľmi mi fandia. No nemôžem to s nimi úplne osláviť, veď preteky sa ešte len začali," citoval Girmaya špecializovaný portál cycling-info.sk.V utorok čaká na cyklistov 143,8 km dlhá kopcovitá 3. etapa z Tafers do Villars-sur-Ollon.

Okolo Švajčiarska 2023 výsledky 2. etapy (Beromünster - Nottwil, 173,7 km):



1. Biniam Girmay (Erit./Intermarché-Circus-Wanty) 3:53:37 h, 2. Arnaud Demare (Fr./Groupama-FDJ), 3. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Pavel Bittner (ČR/DSM), 5. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies), 6. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe) všetci rovnaký čas ako víťaz



priebežné poradie po 2. etape: 1. Stefan Küng (Švajč./Groupama-FDJ) 4:07:08 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal Quick-Step) +5 s, 3. van Aert +6, 4. Magnus Sheffield (USA/Ineos Grenadiers) +11, 5. Johan Price-Pejtersen (Dán./Bahrain Victorious) +17, 6. Mattias Skjelmose (Dán./Trek - Segafredo) +19, ..., 60. SAGAN +59