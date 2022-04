Slovan začal semifinálovú sériu proti Košiciam úspešne, Višňovského uviedli do siene slávy

Konfrontácia v play-off po dlhých rokoch

Višňovský v klubovej sieni slávy

7.4.2022 - Prvé semifinále play-off hokejovej extraligy medzi Slovanom Bratislava Košicami vyšlo lepšie domácim. "Belasí" pred vlastnými fanúšikmi triumfovali 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Druhý duel je na programe už v piatok opäť na bratislavskom ľade.Zaujímavosťou tejto série je skutočnosť, že obaja súperi proti sebe v play-off stoja po dlhých rokoch. Zatiaľ naposledy proti sebe bojovali ešte v sezóne 2011/2012 pred odchodom "belasých" do KHL. Vo finále vtedy o majstrovi rozhodoval až siedmy zápas a až v predĺžení ho ukončil Libor Hudáček . Slovan a Košice vo štvrtok načali už dvanástu sériu play-off v najvyššej domácej hokejovej súťaži v ére samostatnosti - v šiestich uspeli Košičania a v piatich Slovan.Po prvej tretine štvrtkového stretnutia boli na tom lepšie košickí "oceliari", ktorí viedli neskutočným gólom Pavla Klhůfka so zakončením s hokejkou medzi nohami. V druhej tretine však najprv vyrovnal Andrew Yogan a neskôr iba 25 sekúnd po zásahu Joonu Jääskeläinena upravil už na 3:1. Košice síce ešte pred druhou sirénou skorigovali, do listiny strelcov sa zapísal Allan McPherson, no v tretej dvadsaťminútovke na domácej strane pridali góly ešte Samuel Takáč a William Rapuzzi."Prvý gól bol podľa môjho názoru zbytočný, Košice nás ním dostali pod tlak. Vyrovnávajúcim gólom sme sa však dostali do zápasu a následne sme súpera do ničoho nepúšťali. Košice však dnes ukázali svoju silu a očakávam dlhú sériu," povedal na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii kouč víťazov Andrej Podkonický Hosťujúci kormidelník Dan Ceman nebol po prehre spokojný. "Dôležité bolo, keď v poslednej päťminútovke druhej tretiny Slovan skóroval a hneď pridal aj tretí gól. Neboli sme dostatočne odolní, čo bolo dôležité," poznamenal Ceman v prenose RTVS a pred druhým súbojom na ľade Slovana doplnil: "Sústredíme sa vždy len na najbližší zápas. Slovan je tvrdý a ťažký súper. Musíme sa dať dokopy a nájsť spôsob, ako vyhrať ďalší duel. Niečo pred piatkom zmením, ale čo to bude, to neprezradím."Ešte pred začiatkom tejto semifinálovej série si domáci Slovan Bratislava uctil obrancu Ľubomíra Višňovského , ktoré uviedol do klubovej siene slávy. "Rodina bola mojim najväčším mentorom. Bol som iba dieťa zamilované do hokeja. Dodnes som pyšný na všetkých mojich spoluhráčov a trénerov. NHL mi priniesla množstvo zážitkov, no vždy som sa rád vracal domov. Ďakujem,“ povedal Višňovský, keď Slovan vyvesil pamätnú vlajku s jeho menom a číslom 17 pod strechu Zimného štadióna Ondreja Nepelu.