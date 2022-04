Vynovený okruh v Melbourne ponúkne počas Veľkej ceny Austrálie viac predbiehania a vyššiu rýchlosť

Zrýchlenie o päť sekúnd na kolo

Verstappen vidí viac možností na predbiehanie

8.4.2022 (Webnoviny.sk) - Kráľovná motoršportu F1 sa po dvoch rokoch pauzy vynútenej pandémiou vírusu COVID-19 vracia do Austrálie. Už počas najbližšieho víkendu sa najrýchlejší piloti na svete predstavia na vynovenom okruhu v Melbourne. Nová trať sľubuje väčšiu zábavu v podobe predbiehania a optimistickí sú aj viacerí jazdci na čele s domácim Danielom Ricciardom McLaren ).Úzka a kľukatá trať v Albert parku v minulosti nikdy nesľubovala okúzľujúce predbiehanie. S novými zmenami, napríklad úpravou a rozšírením viacerých zákrut, by mali mať piloti viac priestoru na riskantnejšie manévre. S tým súhlasí aj Ricciardo."Okruh vyzerá naozaj dobre. Vždy to bola zábavná trať, ale počas pretekov tu bolo trochu zložité prebiehať, práve pre jej rozloženie a charakter. Očakávam, že vylepšenia prinesú viac rýchlosti a vzrušenia,“ povedal podľa webu motorsport.com Austrálčan, ktorý neskrýva nadšenie, že môže opäť súťažiť pred domácim publikom.Novinky by mali priniesť zásadné zrýchlenie až o päť sekúnd na kolo. Rodák z Perthu, ktorý nikdy nevyhral domácu VC preto dúfa, že nová špecifikácia trate prinesie jeho tímu šancu bojovať o dobrý výsledok. "Na Bahrajn treba zabudnúť, tam sme sa trápili. V rýchlej Džidde sme boli konkurencieschopní, preto očakávam, že tu v Melbourne budeme na tom podobne,“ zakončil Ricciardo.Úradujúci majster sveta Holanďan Max Verstappen Red Bull ) má podobný názor ako jeho bývalý tímový kolega zo sezón 2016 až 2018. "Dosť veľký rozdiel. Teraz by malo byť aj viac možností na predbiehanie, čo je vždy pozitívne. Bude zaujímavé sledovať, ako sa auto bude správať v Austrálii, trať môže byť niekedy dosť prašná," poznamenal Verstappen podľa motorsportweek.com.Oboch pilotov podľa predpovedí čaká odlišný víkend. Ricciardo priznal, že sen o pódiu je prakticky nereálny. Austrálčan ešte nebodoval, preto sa bude usilovať o to dokončiť preteky v prvej desiatke. Konkurencia z Red Bullu na čele s Verstappenom má opačné starosti. Sebavedomý Holanďan verí, že ich čaká ďalší víkend, podobný tomu v Saudskej Arábii, kde triumfoval."Červení býci" majú na konte len jedno víťazstvo z Austrálie, ktoré dosiahli ešte v roku 2011 zásluhou vtedajšieho majstra sveta Nemca Sebastiana Vettela . Verstappen je aktuálne na treťom mieste v šampionáte jazdcov s 20-bodovým mankom na vedúceho Monačana Charlesa Leclerca z Ferrari.