Slovan zdolal lídra z Trenčína a posunul sa v tabuľke, tréner Weiss bol ako otec nešťastný (foto)

Proti Trenčínu si siahli na dno síl

Úlohou tímu je sústrediť sa na vlastnú hru

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem





"Belasí" sa v tabuľke posunuli pred Podbrezovú aj Žilinu. Tím z Horehronia prehral na pôde Dunajskej Stredy 2:3, "šošoni" remizovali v Michalovciach 1:1. Plný bodový zisk za triumf 2:1 v Banskej Bystrici zaistil hráčom Trnavy posun na 5. pozíciu, pričom za vedúcim Trenčínom zaostáva o štyri body.





9.10.2023 (SITA.sk) - Úradujúci slovenský futbalový šampióna ŠK Slovan Bratislava sa v najvyššej domácej súťaži posunul už na druhú priečku tabuľky. "Belasí" v súboji 10. kola na vlastnom ihrisku zdolali ligového lídra z Trenčína 2:0 gólmi Lukáša Pauscheka Aleksandara Čavriča , na svojom víkendového súpera strácajú už len dva body a k dobru majú dohrávku v Michalovcami.Hlavný kormidelník Bratislavčanom Vladimír Weiss starší mal po tomto súboji zmiešané pocity. "Som nadšený z oduševneného výkonu našich hráčov, proti výbornému Trenčínu si siahli na dno síl. Bol to pre nás najťažší zápas v lige. Tréner súpera urobil za krátky čas s mužstvom veľkú zmenu. Trenčín je ako vymenený a prevádza dobrý futbal," komentoval tréner Slovana zisk troch bodov.Nepotešila ho však iná vec. "Ako otec som dnes nešťastný, že sa Vlado opäť zranil, ako tréner sa teším z predvedenej hry a víťazstva. Mám preto zmiešané pocity," dodal.Hosťujúci kouč Ilija Stolica pripomenul, že úlohou jeho tímu je sústrediť sa na vlastnú hru. "To sa nám v mnohých momentoch darilo. Chceli sme hrať odvážne a bojovať do poslednej minúty. Mali sme veľa striel, hrali sme dobre, jedine vyšší počet faulov si musím s hráčmi vydebatovať. Bola to však pre nás veľmi dobrá skúsenosť," zhodnotil.