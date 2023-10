ŠTARTUJE NHL: Stanleyho pohár obhajuje Vegas, pozornosť púta aj Bedard

Tromi zápasmi sa v noci na stredu začne 107. ročník zámorskej NHL. Na štarte sezóny bude aj jeden slovenský hokejista, Erik Černák so spoluhráčmi z Tampy Bay privíta Nashville (v utorok o 23.30 SELČ), v ďalších stretnutiach Pittsburgh hostí Chicago s tohtoročnou draftovou jednotkou Connorom Bedardom a Vegas vykročí za obhajobou titulu duelom proti Seattlu.





NHL zažila jeden historický míľnik už počas prípravy, keď sa profiligové stretnutia prvýkrát v dejinách konali na austrálskom kontinente. Hráči Arizony a Los Angeles odohrali 23. a 24. septembra dva prípravné zápasy v Rod Laver Arene v Melbourne. Keďže dejisko grandslamového tenisového turnaja Australian Open nebolo projektované na hokej, liga musela na štadióne postaviť dočasné klzisko.Titul obhajuje Vegas, hráči Golden Knights v minulosezónnom finále play off zdolali Floridu 4:1 na zápasy a prvýkrát v krátkej klubovej histórii zdvihli nad hlavy Stanleyho pohár. Cestu za jeho obhajobou začnú v noci na stredu proti Seattlu, pričom pred úvodným buly slávnostne vyvesia pod strop T-Mobile Areny majstrovskú vlajku. Udalosťou úvodnej noci bude aj profiligový debut Connora Bedarda, ktorého mnohí považujú za generačný talent. Hokejoví experti nepochybujú, že z 18-ročného kanadského centra vyrastie hviezda najvyššej veľkosti. Blackhawks na ňom chcú postaviť prestavbu kádra. Svoje umenie bude môcť prvýkrát ukázať na ľade Pittsburghu, teda tímu, ktorému velí z pozície kapitána jeho veľký hokejový vzor Sidney Crosby. Bedard naznačil svoje schopnosti už v príprave, keď si v štyroch zápasoch pripísal päť bodov (1+4).NHL aj v nadchádzajúcej sezóne zavíta do Európy. Avicii Arena v Štokholme bude dejiskom štyroch súbojov Global Series, vo švédskej metropole sa predstavia Detroit, Ottawa, Toronto a Minnesota, pričom každý z tímov odohrá dve stretnutia. Fanúšikovia sa budú môcť tešiť na štyri zápasy pod holým nebom. Tradičná novoročná zimná klasika (Winter Classic) sa tentoraz bude konať v T-Mobile Parku v Seattli, kde miestny Kraken privíta v súboji dvoch najmladších klubov Vegas. Už predtým 29. októbra sa v rámci Heritage Classic uskutoční duel na Commonwealth Stadium v Edmontone, kde sa Oilers v "bitke o Albertu" stretnú s Calgary. NHL týmto zápasom oslávi 20. výročie konania prvého stretnutia pod otvoreným nebom. Vo februári budú nasledovať dva súboje Stadium Series medzi New Jersey a Philadelphia a newyorskými rivalmi Rangers a Islanders, oba bude hostiť MetLife Stadium v East Rutherforde. Už predtým, od 1. do 4. februára, spestrí základnú časť tradičný All Star víkend s exhibíciou hviezd (3. februára), ktorej dejiskom bude Scotiabank Arena v Toronte. Reprízu predošlého finále medzi Vegas a Floridou uvidia fanúšikovia 23. decembra.Aj v nasledujúcom ročníku pribudnú do Hokejovej siene slávy v Toronte ďalšie osobnosti, tradičná slávnosť so sprievodnými aktivitami sa uskutoční 10.-13. novembra. Do hokejovej dvorany uvedú trojicu bývalých brankárov - Henrika Lundqvista, Toma Barrassa a Mikea Vernona, niekdajšieho útočníka Pierrea Turgeona a za ženský hokej Caroline Ouelletteovú. V kategórii budovateľov ocenia trénera Kena Hitchcocka a in memoriam bývalého generálneho manažéra Pierrea Lacroixa. Uzávierka transakcií je naplánovaná na 1. marec, základná časť vyvrcholí 18. apríla.Zámorskí experti v predsezónnych prognózach označili za najväčších favoritov na zisk Stanley Cupu Colorado s Nathanom MacKinnonom, Mikkom Rantanenom a Caleom Makarom, Edmonton s magickou dvojicou Connor McDavid a Leon Draisaitl či Carolinu. Vysoko radia aj New York Rangers, New Jersey, Tampu Bay, Dallas a obhajcu Vegas. Spomína sa aj Toronto, ktoré na majstrovský pohár čaká už 55 rokov, čo je najdlhšia séria v histórii NHL. Hokejová verejnosť bude oči upierať takitež na Pittsburgh, ktorý by sa po sezóne bez play off rád vrátil na výslnie. Pomôcť by mu v tom mal najproduktívnejší obranca minulej sezóny a trojnásobný víťaz Norrisovej trofeje Erik Karlsson, ktorého získali Penguins zo San Jose. Prekvapiť však môžu aj iné mužstvá, ďalší progres sa očakáva u Buffala, Ottawy či Detroitu. Otázne je, či sa podarí zopakovať minulosezónny úspech Floride, ktorá začne sezónu bez dvoch defenzívnych opôr Brandona Montoura a Aarona Ekblada.Tradične rušno bolo 1. júla, keď sa otvoril trh s voľnými hráčmi. Nové pôsobisko si hneď po otvorení našiel obranca Dmitrij Orlov, ktorý vystužil defenzívu Caroliny. Toronto si upísalo na rok Tylera Bertuzziho a Maxa Domiho, lukratívne zmluvy podpísali Ryan Graves (Pittsburgh), Ryan O'Reilly (Nashville), Alex Killorn (Anaheim), Michael Bunting (Carolina), J.T. Compher (Detroit) či Joonas Korpisalo (Ottawa). Nové domovy si našli aj Blake Wheeler, Jonathan Quick (obaja NY Rangers) a Matt Duchene (Dallas). Po zranení ešte nepodpísal kontrakt Patrick Kane, skúsený americký krídelník si plánuje hľadať nového zamestnávateľa až po úplnom zotavení v priebehu sezóny.Šesť tímov bude mať nového hlavného trénera. Dallasa Eakinsa vymenil na striedačke Anaheimu kouč Greg Cronin, Darryla Suttera nahradil v Calgary kormidelník Ryan Huska, Columbus mal namiesto Brada Larsena pôvodne viesť Mike Babcock, ten však krátko po angažovaní odstúpil z postu, keď sa na verejnosť dostali jeho kontroverzné metódy s hráčmi. Blues Jackets povedie jeho asistent Pascal Vincent. Nashville bude trénovať Andrew Brunette, ktorý nahradil Johna Hynesa, Rangers stavili namiesto Gerarda Gallanta na Petra Lavioletta, ktorého vystriedal vo Washingtone zasa Spencer Carbery. Päť klubov povedie nový generálny manažér - Craig Conroy (Calgary), Barry Trotz (Nashville), Kyle Dubas (Pittsburgh), Brad Treliving (Toronto) a Daniel Briere už nebude len dočasným, ale aj riadnym GM vo Phildelphii.V základnej časti sa uskutoční celkovo 1312 zápasov, pričom každý tím odohrá tradične 82 duelov. Tridsaťdva tímov bude opäť rozdelených v dvoch konferenciách a v štyroch divíziách po osem mužstiev. Postupový kľúč sa nezmenil, z oboch konferencií postúpia do play off tri najlepšie tímy z každej divízie, plus ďalšie dva s najvyšším počtom bodov, ktoré dostanú tzv. voľnú kartu.

Dôležité dátumy sezóny 2023/2024:



10. októbra - štart základnej časti



16.-19. novembra - Global Series v Štokholme (Detroit - Ottawa, Toronto - Detroit, Minnesota - Ottawa, Toronto - Minnesota)



29. októbra - Heritage Classic, Edmonton - Calgary (Commonwealth Stadium v Edmontone)



1. januára - Winter Classic, Seattle - Vegas (T-Mobile Park, Seattle)



3. februára - exhibícia All Stars (Toronto)



17. februára - Stadium Series, New Jersey - Philadelphia (MetLife Stadium, East Rutherford)



18. februára - Stadium Series (New York Rangers - New York Islanders (MetLife Stadium, East Rutherford)



18. apríla - záver základnej časti



jún 2024 - finále Stanleyho pohára