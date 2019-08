Slovan zvládol generálku pred Európskou ligou, zažiaril Strelec

Na snímke zľava slovanisti Ibrahim Rabiu a Erik Daniel v zápase 4. kola Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - FC ViOn Zlaté Moravce v Bratislave 10. augusta 2019. Foto: TASR - Jaro Foto: TASR - Jaro

Bratislava 11. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si pred utorkovou odvetou Európskej ligy s írskym Dundalkom spravili chuť v ligovom zápase so Zlatými Moravcami. Konto súpera zaťažili štyrmi gólmi a Dominik Greif, premiérovo s kapitánskou páskou v súťažnom dueli, neinkasoval ani raz. Prvýkrát v novom ročníku nastúpil od začiatku Dávid Strelec a dokonalo nahradil oddychujúceho Andraža Šporara.Iba osemnásťročný útočník počas celého stretnutia zamestnával obranu hostí a patril k najlepším hráčom na ihrisku. V 65. minúte zaujal peknou individuálnou akciou, keď vyškolil troch obrancov Zlatých Moraviec a prihral na gól Nonovi.opísal Strelec moment pred tretím zásahom Slovana. V závere zápasu sa dočkal aj on, keď si Moha vypýtal faul v pokutovom území a Strelec s prehľadom premenil jedenástku.V silnej konkurencii slovinského kanoniera Šporara si Strelec váži každú príležitosť. Tej sobotnej sa chopil na výbornú a verí, že nebola posledná.povedal Strelec.Úspešný večer zažil aj brankár Greif. Neinkasoval už v piatom súťažnom zápase za sebou.uviedol Greif. V zápase sa predstavil v pozícii kapitána. Aj keď to bola jeho premiéra medzi mužmi, veľkú hlavu si z toho nerobil.uzavrel s úsmevom Greif.Víťazstvo Slovana Bratislava prinieslo trénerovi Jánovi Kozákovi mladšiemu aj jednu drobnú starosť. V závere druhého polčasu musel odísť z ihriska strelec úvodného gólu David Holman.povedal Kozák ml.