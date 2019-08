Solskjaer o Maguireovi: Harry už ukázal, aký je vodca

Harry Maguire, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 11. augusta (TASR) - Harry Maguire by mohol výrazne ovplyvniť viacero zmien v anglickom futbalovom tíme Manchester United. Vyhlásil to trénerOle Gunnar Solskjaer, ktorému sa podarilo 26-ročného obrancu získať počas letného prestupového obdobia z Leicestru City za rekordných 80 miliónov libier.Pre United bola uplynulá sezóna Premier League z hľadiska defenzívy najhoršia za posledných 40 rokov. Počas 38-ich duelov inkasovali "diabli" až 54 gólov. Práve posilnenie srdca obrany sa pre nórskeho kouča stalo prioritou.uviedol Solskjaer.Osemdesiat miliónov libier je o päť viac ako zaplatil Liverpool za Virgila van Dijka, ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča Premier League sezóny 2018/2019. Van Dijk pomohol transformovať Liverpool späť medzi najlepšie mužstvá Európy, čo by pre United mohol spraviť Maguire.agentúra AFP citovala Solskjaera, ktorého zverenci odštartujú ligový ročník nedeľným domácim duelom proti Chelsea Londýn.Dvadsaťnásobný anglický reprezentant bol spájaný s prestupom do United už vlani po majstrovstvách sveta v Rusku. Prestup sa však uskutočnil až počas tohto leta po sezóne, v ktorej si Maguire pripísal tri góly v 31 zápasoch, čím pomohol Leicestru k deviatej priečke v Premier League. Už po pár tréningoch sa etabloval do role lídra, čo ocenil aj Solskjaer:dodal.