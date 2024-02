Slovania sa zabíjajú a západ to podporuje, podľa Fica konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie

24.2.2024 - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) je stále na sto percent presvedčený, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.„Je naivné sa domnievať, že jadrovú veľmoc, ako je Ruská federácia môže niekto poraziť v konvenčnej vojne," uviedol premiér v diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS.





Súhlasí však s tým, že Rusko vstupom na územie Ukrajiny porušilo medzinárodné práva. „Slovania sa zabíjajú a západ to podporuje," doplnil.

Skonštatoval, že na Ukrajine boje zamrzli.

Chce, aby sa hľadala dohoda tak, aby sa na jednej strane rešpektovali požiadavky Ukrajiny a na druhej by sa dali bezpečnostné záruky Rusku. "Tlačme obidve bojujúce strany - aj Ukrajinu, aj Rusko - do prímeria," uviedol s tým, že konflikt nemôže viac eskalovať.



Fico tvrdí, že vojenská agresia na Ukrajine má korene ešte v roku 2014 a dodal, že Rusko bolo neustále klamané. Podľa premiéra Rusko za vážne bezpečnostné rizika vyhodnotilo klamstvo, že NATO sa nebude rozširovať.



Zároveň si myslí, že by bolo obrovskou chybou, keby sme v súčasnosti uvažovali o vstupe Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie. Pokiaľ bude predsedom vlády, bude túto možnosť blokovať

Avizoval tiež, že na výjazdovom rokovaní vlády v Košiciach plánujú rokovať o urýchlení zapojenia cudzincov v slovenskom priemysle. Premiér podľa vlastných slov pozval na Slovensko aj ukrajinského premiéra Denysa Šmyhaľa. Chce s ním a ukrajinskou vládou rokovať o civilnej spolupráci, napríklad pri železničnej doprave a obnove hraničného priechodu Vyšné Nemecké. Rovnako tu vidí priestor na diskusiu o tom, ako pomôcť odídencom z Ukrajiny aj tým, že ich budeme efektívnejšie zapájať na slovenskom trhu práce.

