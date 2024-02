Rusko jednoznačne porušilo medzinárodné právo, Blanár apeluje na začatie mierových rokovaní

Podporujeme mierové aktivity

Mier by mal byť komplexný

24.2.2024 (SITA.sk) - Výsledkom pokračujúcej vojenskej invázie Ruskej federácie proti Ukrajine je množstvo obetí a hospodárska, kultúrna a environmentálna devastácia nášho východného suseda.Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár Smer-SD ) na margo druhého výročia tohto konfliktu . Zdôraznil, že zo strany Ruska jednoznačne došlo k porušeniu medzinárodného práva.„Slovenská republika podporuje Ukrajinu ako mierovú, demokratickú, teritoriálne celistvú, v medzinárodne uznaných hraniciach s perspektívou v Európskej únii po splnení všetkých kritérií stanovených pre všetky kandidátske krajiny. Nášmu susedovi chceme aj naďalej poskytovať materiálnu, humanitárnu a rozvojovú pomoc a podporíme zapojenie slovenských subjektov do obnovy Ukrajiny," avizoval Blanár.Súčasne apeluje na začatie mierových rokovaní, a to čo najskôr. Tvrdí, že to však nebude možné bez politickej vôle a aktívnej kolektívnej diplomacie. „Preto podporujeme mierové aktivity vrátane iniciatívy prezidenta Ukrajiny vedúce k tomuto cieľu," zdôraznil.Slovensko je podľa ministra zahraničných vecí pripravené zapojiť sa do procesov na medzinárodnej scéne, ktoré môžu prispieť k ukončeniu vojny na Ukrajine.„Pre Slovenskú republiku je aj naďalej dôležité, aby bol budúci mier pre Ukrajinu komplexný, spravodlivý, trvalý a plne v súlade s kľúčovými princípmi Charty OSN . Iba taký prispeje k posilneniu celoeurópskej stability a bezpečnosti," povedal Blanár.