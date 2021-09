Slovanisti zabojujú v Európskej konferenčnej lige aj o lukratívne prémie, za každé víťazstvo môžu dostať pol milióna eur

Víťaz získa päť miliónov

Prvý zápas je najťažší

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava zabojuje v novoutvorenej Európskej konferenčnej lige (EKL) okrem víťazstiev a prestíže aj o lukratívne finančné prémie. Európska futbalová únia (UEFA) garantuje len za účasť v skupinovej časti EKL sumu 2,94 milióna eur.Za každé víťazstvo v nej pribudne na konto tímu 500-tisíc eur a za remízu 166-tisíc eur. Prvé miesto v skupine bude honorované 650-tisíc eurami, druhá priečka 325-tisíc eurami. Nasledujú ďalšie výdatné bonusy pre účastníkov vyraďovacej časti.Za osemfinále to bude 600-tisíc, za štvrťfinále 1 milión a za semifinále 2 milióny eur. Víťaz Európskej konferenčnej ligy získa 5 miliónov eur, zdolaný finalista 3 milióny.Už tri týždne je známe, že súpermi ŠK Slovan v F-skupine EKL budú dánsky FC Kodaň , grécky PAOK Solún a outsider z Gibraltáru Lincoln Red Imps . Slovan práve cez Lincoln Red Imps prešiel v tejto sezóne v 3. kvalifikačnom kole Európskej ligy, cez PAOK Solún zasa "belasí" postúpili v Európskej lige pred dvoma rokmi.Jediný slovenský zástupca v skupinovej fáze európskych pohárových súťaží začne svoju púť v F-skupine už vo štvrtok od 18.45 h domácim súbojom proti FC Kodaň. V rovnakom čase proti sebe nastúpia aj Lincoln Red Imps a PAOK Solún."Prvý zápas je najťažší. Musíme si uvedomiť, že čelíme naozaj veľkému klubu. Očakávam aj fyzicky náročný duel. Verím, že ľudia prídu a poženú nás dopredu. Každý je zdolateľný, všetko je možné, a my sa o to pokúsime,“ uviedol tréner Vladimír Weiss st ., cituje ho oficiálny web ŠK Slovan Bratislava.