Peter Sagan v prvej etape pretekov Okolo Slovenska finišoval druhý, v závere urobil chybu

Sagan je s etapou spokojný

Hodeg je novým lídrom

Hindley po páde skončil

Sagan bol vpredu priskoro

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský cyklista Peter Sagan do záverečných metrov bojoval o víťazstvo v 1. etape 65. ročníka pretekov Okolo Slovenska, ale nedočkal sa ho. Líder tomu Bora-Hansgrohe finišoval na druhom mieste v etape, ktorá mala štart aj cieľ v Košiciach a merala 158,4 km.V záverečnom hromadnom šprinte Sagana zdolal kolumbijský šprintér tímu Deceuninck - Quick Step Álvaro Hodeg. Tretí skončil Juhoafričan v drese Qhubeka NextHash Reinardt Janse van Rensburg.V prvej dvadsiatke sa spomedzi Slovákov ocitli aj Matúš Štoček (Topforex - ATT Investments) a Lukáš Kubiš (Dukla Banská Bystrica), ktorí skončili na dvanástom a osemnástom mieste."V závere som urobil chybu. Mal som vyštartovať viac napravo, nemal som sa držať za Hodegom. Celkovo s etapou som spokojný. Sformovali sme sa tri - štyri tímy, ktoré sme kontrolovali preteky až do záverečného šprintu. Rozbehlo sa to dobre, uvidíme, čo prinesú ďalšie dni," uviedol Peter Sagan pre akreditované médiá v Košiciach.Víťaz úvodného prológu Austrálčan Kaden Groves skončil trinásty a prišiel o žltý dres lídra pretekov.Novým lídrom sa stal Hodeg s náskokom šiestich sekúnd pred Saganom a deviatich sekúnd pred Grovesom. Účastník OH v Tokiu Kubiš je osemnásty s mankom 14 sekúnd na Hodega.Najsledovanejší debutant na Okolo Slovenska Sagan čaká na víťazstvo od 20. júna 2021, keď sa stal v Bánovciach nad Bebravou suverénne majstrom Slovenska.Aktuálne druhé miesto v Košiciach je však pre žilinského rodáka najlepšie od spomenutého šampionátu. Tridsaťjedenročný Sagan má na konte 118 profivíťazstiev na ceste, štyri z nich sa zrodili v tomto roku, z toho jedno na Giro d'Italia.Vo štvrtok čakala na pelotón OS etapa so zvlneným profilom v okolí Košíc, ktorá mala vyhovovať šprintérom medzi klasikármi.V pôvodnom úniku dňa sa ocitol aj slovenský cyklista Martin Haring (Dukla Banská Bystrica), okrem neho aj Andrea Garosio (Bardiani CSF Faizane), Roger Adria Oliveras a Jaime Castrillo Zapater (obaja Equipo Kern Pharma), Eirik Lunder (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski), Dylan Sunderland (Qhubeka NextHash) a Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD).Táto osmička si po 60 km vybudovala až trojminútový náskok. Na prvých dvoch rýchlostných prémiách skončil Haring tretí a štvrtý a pripísal si 4 body plus jednu bonifikačnú sekundu.Druhý muž lanského Giro d'Italia Austrálčan Jay Hindley (DSM) pri prvom stúpaní na Bukovec spadol a zlomil si kľúčnu kosť, čo znamenalo jeho predčasný koniec v pretekoch.Talian Andrea Garosio (Bardiani CSF Faizane) pozbieral až 10 bodov na štyroch horských prémiách a stal sa lídrom vrchárskej súťaže.Do záverečných 20 km bola z osmičky v úniku už len trojka v zložení Španiel Castrillo, Austrálčan Sunderland a Nór Hagen. Ich náskok sa však zmenšil len na 20 sekúnd a prakticky bol odsúdený na zánik.Päť kilometrov pred cieľom bol už únik minulosť a jednotlivé tímy začali pripravovať pozície pre svojich šprintérov. Peter Sagan sa v záverečnom kilometri ocitol až príliš skoro vpredu a po poslednej zákrute 300 m pred cieľom stratil dobrú pozíciu.Medzitým sa dopredu dostala silná trojka tímu Deceuninck - Quick Step, v ktorej obhajca Jannik Steimle spoločne s Michaelom Mörkövom pracovali pre Álvara Hodega.Sagan sa snažil vyviezť za Hodegom, ale už bolo neskoro, aby ho predstihol. Rýchly Kolumbijčan ho v koncovke zdolal, tretí skončil juhoafrický šprintér tímu Qhubeka NextHash Reinardt Janse van Rensburg