Slovanu sa bod málil, Žilinčania odchádzali z Bratislavy spokojní

Na snímke vpravo David Strelec (Slovan) a vľavo Patrik Myslovič (Žilina) v zápase 6. kola futbalovej Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina 25. augusta 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 26. augusta (TASR) - Futbalový šláger v ére samostatnosti dvoch najúspešnejších slovenských, v tejto ligovej sezóne ešte nezdolaných klubov, priniesol v nedeľu na Tehelnom poli remízu 1:1. Slovan vyhral prvý polčas, Žilina druhý a po súboji prevládlo na strane domácich sklamanie a u hostí spokojnosť. Obe mužstvá majú na čele tabuľky Fortuna ligy po 16 bodov, sú stále bez prehry a Slovan vedie o skóre."Belasých" čaká už vo štvrtok odveta play off Európskej ligy UEFA 2019/20, na horúcej pôde PAOK Solún bude hájiť domácu cennú výhru 1:0. Tréner Ján Kozák aj preto urobil oproti súboju s gréckym majstrom desať zmien v základnej zostave. V prvom polčase sa to na hre domácich neodrazilo, Slovan dominoval a loptu po pokazenej penalte predsa len na druhý pokus dostal do siete Brazílčan Ratao. Druhé dejstvo prinieslo odlišný obraz, "šošoni" boli oveľa silnejší na lopte. Hlavný rozhodca im ešte po hodine hry pre útočný faul Róberta Boženíka neuznal gól Jána Bernáta, ale v 80. minúte kapitán MŠK Miroslav Káčer z penalty stanovil konečný rezultát.Slovan mal šance na víťazstvo, nebol ale efektívny.povedal na tlačovej konferencii kouč domácich.Lodivod hostí Jaroslav Kentoš priznal, že prvý polčas hrali jeho zverenci s príliš veľkým rešpektom a bez odvahy a súper ich prevýšil. V tom druhom to už bola iná pesnička: